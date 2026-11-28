W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Izabeli Kacprzak i Piotra Szymaniaka, który ukazał się na rp.pl 25 listopada

W poniedziałek Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka ogłosiła, że do Marszałka Sejmu trafiły trzy wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów: Ewy Leniart i Daniela Milewskiego (oboje z PiS) i Michała Kołodziejczaka (KO). Wszystkie dotyczą uchylenia immunitetów w związku ze śledztwem, jakie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przeciwko Pawłowi Cz., byłemu już rektorowi Collegium Humanum, i innym osobom.