Włodzimierz Czarzasty i Szymon Hołownia
W ramach cyklu „Materiały tygodnia” przypominamy tekst Izabeli Kacprzak i Piotra Szymaniaka, który ukazał się na rp.pl 25 listopada
W poniedziałek Anna Adamiak, rzeczniczka Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka ogłosiła, że do Marszałka Sejmu trafiły trzy wnioski o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posłów: Ewy Leniart i Daniela Milewskiego (oboje z PiS) i Michała Kołodziejczaka (KO). Wszystkie dotyczą uchylenia immunitetów w związku ze śledztwem, jakie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach przeciwko Pawłowi Cz., byłemu już rektorowi Collegium Humanum, i innym osobom.
BLACK WEEKS
Oferta ważna tylko do 30 listopada 2026 r.
Czytaj dalej w najniższej cenie w roku. Aż 60% rabatu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas