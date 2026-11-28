Stojący obecnie na czele rządu lider KO, Donald Tusk, jest najdłużej urzędującym premierem w historii III RP.

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Donald Tusk sprawuje urząd premiera łącznie już przez niemal 10 lat

Tusk stał na czele rządu koalicji PO-PSL w latach 2007–2014 – ze stanowiska odszedł na rok przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku w związku z objęciem funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. W latach 2007–2014 Tusk sprawował urząd premiera przez 6 lat i 310 dni. Był też pierwszym premierem w III RP, który utrzymał władzę przez okres dłuższy niż czas kadencji jednego parlamentu.

Urząd przewodniczącego KE Tusk przestał sprawować 1 grudnia 2019 roku. 3 lipca 2021 roku wrócił na stanowisko przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, zastępując Borysa Budkę. Po wyborach z 2023 roku Tusk objął urząd premiera 13 grudnia 2023 roku. Od tego czasu stoi na czele rządu 2 lata i 350 dni. Łącznie Tusk zajmował urząd premiera (w czasie obu kadencji) przez 9 lat i 295 dni. Drugim najdłużej urzędującym premierem w historii III RP jest Mateusz Morawiecki, który w latach 2017–2023 stał na czele rządu przez 6 lat i 2 dni. Oprócz Tuska i Morawieckiego jedynym premierem, który rządził przynajmniej przez jedną pełną kadencję parlamentu, był Jerzy Buzek (w latach 1997–2001). Najkrócej urzędującym w III RP premierem, który uzyskał wotum zaufania w Sejmie, był Jan Olszewski – jego rząd w 1991 roku przetrwał 182 dni.

Tusk jest obecnie przewodniczącym KO – jego mandat na tym stanowisku został przedłużony 8 marca, a zgodnie ze statutem Koalicji Obywatelskiej kadencja władz KO trwa od 2 do 4 lat. Oznacza to, że Tusk będzie stał na czele swojej partii jeszcze co najmniej do 2028 roku. Wybory parlamentarne odbędą się jesienią 2027 roku.

Stanowiska wiceprzewodniczących KO zajmuje obecnie 15 osób. Są to: Bartosz Arłukowicz, Borys Budka, Andrzej Domański, Rafał Grupiński, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ewa Kopacz, Izabela Leszczyna, Dorota Niedziela, Barbara Nowacka, Marzena Okła-Drewnowicz, Tomasz Siemoniak, Radosław Sikorski, Adam Szłapka, Cezary Tomczyk, Rafał Trzaskowski.

Po przegranych przez kandydata KO (a w II turze również całej koalicji rządzącej) Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich w 2025 roku spekulowano, że przed wyborami parlamentarnymi może dojść do zmiany na czele rządu – wskazywano, że stanowisko to może objąć np. obecny wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski. Jednak ustabilizowanie sondaży partii na poziomie ok. 30 proc. przy jednoczesnych problemach głównego rywala KO, czyli Prawa i Sprawiedliwości, które zakończyły się rozłamem w tej partii, sprawiło, że o zmianie na czele rządu przed wyborami przestało się mówić. Dziś wydaje się przesądzone, że Tusk będzie sprawował funkcję premiera co najmniej do najbliższych wyborów, co oznacza, że łącznie będzie szefem rządu przez ponad 10 lat.

W najnowszym sondażu zaufania do polityków przygotowanym przez IBRiS dla Onetu Tusk zajął piąte miejsce – liderem jest Sikorski przed prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu, liderem Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym i wicemarszałkiem Sejmu, liderem Ruchu Narodowego, jednym z liderów Konfederacji Krzysztofem Bosakiem. Tuskowi ufa 37,4 proc. Polaków, nie ufa mu 55,5 proc. ankietowanych.

Sondaż: 61 proc. najmłodszych respondentów chce zmiany na czele rządu, jeśli obecna koalicja utrzyma władzę

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, czy gdyby obecna koalicja rządząca utrzymała władzę po wyborach w 2027 roku, wówczas chcieliby, aby doszło do zmiany na stanowisku premiera.

Czy Polacy chcieliby zmiany premiera po wyborach? Foto: Weronika Porębska/rp.pl

Na tak zadane pytanie „tak” odpowiedziało 46,4 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 29,9 proc. respondentów.

23,7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

– Zmiany premiera najczęściej oczekują osoby do 24. roku życia (61 proc.), a najrzadziej badani w wieku 50 lat i więcej (39 proc.). Takie rozwiązanie częściej popierają również mieszkańcy miast liczących do 20 tys. mieszkańców (54 proc.). Z kolei wśród mieszkańców największych miast, liczących ponad 500 tys. mieszkańców, zmianę premiera popiera 33 proc. respondentów, a 39 proc. jest jej przeciwnych – komentuje wyniki badania Wiktoria Maruszczak, senior project manager w SW Research.