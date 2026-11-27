Prokuratura Krajowa przedstawiła w piątek wnioski z kompleksowej opinii międzynarodowego zespołu biegłych badającego przyczyny katastrofy smoleńskiej. Według ekspertów do tragedii doprowadził ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia samolotu do lądowania.

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Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak podkreślił, że przeprowadzona analiza wyklucza wybuch jako przyczynę katastrofy. Biegli oparli swoje ustalenia m.in. na badaniach uszkodzeń konstrukcji samolotu, symulacjach komputerowych, analizie obrażeń ofiar, rozmieszczenia szczątków maszyny i ciał pasażerów oraz wynikach badań fizykochemicznych.

Rafał Leśkiewicz o katastrofie smoleńskiej: Nie odzyskano wraku samolotu

Podczas piątkowej konferencji prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz został zapytany, czy można wykluczyć wybuch jako przyczynę katastrofy, skoro biegli nie mieli dostępu do wraku samolotu, który nadal znajduje się w Rosji.

Leśkiewicz zaznaczył, że od objęcia władzy w 2023 r. obecnemu rządowi nie udało się odzyskać ani wraku Tu-154M, ani dokumentacji powstałej w Federacji Rosyjskiej.

Czytaj więcej Prawo karne Katastrofa smoleńska. Prokuratura ujawnia ustalenia biegłych Przyczyną katastrofy w Smoleńsku według biegłych był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania m.in. błędna ocena rzeczywistej wysokośc...

– Zatem na pewno nie można formułować zamkniętych wniosków dotyczących okoliczności, w jakich doszło do tej najtragiczniejszej w historii powojennej Polski katastrofy – powiedział rzecznik prezydenta.

Do ustaleń biegłych odniósł się również poseł PiS, były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, który w 2016 r. powołał podkomisję do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. W jego ocenie prokuratura przekazuje jedynie częściowe informacje dotyczące tragedii.

Katastrofa smoleńska. Śledztwo trwa od 2010 roku

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska.

Polskie śledztwo w sprawie katastrofy, jedno z największych i najdłuższych w historii polskiej prokuratury, zostało wszczęte w dniu tragedii przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie. W 2016 r. decyzją ówczesnego prokuratora generalnego postępowanie przekazano Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej.