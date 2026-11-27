Politechnika Śląska zmienia się wraz ze Śląskiem

Śląsk przechodzi transformacje gospodarczą, ten region jest szczególny w kraju, dlatego że tutaj wciąż mamy koncentrację przemysłu. I kiedy mówimy o współpracy z przedsiębiorstwami technologicznymi, no to nasze zainteresowania kierowane są na Śląsk. Automatyzacja procesów, cyfryzacja, transformacja energetyczna, wszelkie przemiany związane z dbałością o środowisko, o klimat, ale także transformacja społeczna. W tych wszystkich procesach uczestniczy Politechnika Śląska – mówi prof. Marek Pawełczyk, rektor Politechniki Śląskiej.

