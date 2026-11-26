Minister nauki: biznes powinien mocniej finansować badania i rozwój

Najbardziej nam zależy na transferze wyników badań naukowych do biznesu, do przemysłu, do gospodarki – mówi Marcin Kulasek, minister nauki i szkolnictwa wyższego. - Ale nie będzie się to odbywało bez zaangażowania jednej i drugiej strony, czyli zarówno środowiska akademickiego i szeroko rozumianego biznesu, przemysłu. To się dzieje, ale chcielibyśmy to wynieść na zupełnie inny poziom, na jeszcze mocniejszą współpracę. W żadnym kraju nie będzie dobrze, gdy równowaga między finansowaniem badań i rozwoju z gospodarki i z budżetu nie będzie przynajmniej na równym poziomie – dodaje.

