Docenianie w różnych wymiarach

W tym przypadku oprócz pieniędzy, chodzi o prestiż. O uznanie, że Uniwersytet Warszawski jest odpowiednim partnerem, z którym warto współpracować, warto prowadzić badania, warto wspierać – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego. - W tym przypadku mówimy głównie o Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. To tam jest największa liczba młodzieży nieprawdopodobnie uzdolnionej matematycznie, ale także algorytmicznie. To stamtąd w szczególności wywodzą się sławy współczesnego świata, jeśli idzie o sztuczną inteligencję. I bardzo mnie cieszy, że firma Google, która jest znaczącą firmą na świecie zauważa Uniwersytet Warszawski – zauważa.

