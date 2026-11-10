PZL Świdnik: krajowa produkcja to podstawa

Bezpieczeństwo ciężko jest kupić. Trzeba zainwestować i o nie dbać. Nie jest tak, że produkując śmigłowce, zamawiamy części, które przyjeżdżają spoza kraju. Mamy ponad 500 polskich dostawców. Łącznie to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy produkują dla nas podzespoły - od śmigłowcowych po elementy konstrukcyjne, montażowe czy każdy element potrzebny w procesie produkcji. Patrząc od strony państwa to nie jest kwestia tego, czy PZL Świdnik dostanie umowę. Zamówienie to kilkaset firm w kraju, które będą przynosiły różnego rodzaju korzyści dla kraju – mówi Grzegorz Wyszyński, dyrektor do spraw biznesu, członek zarządu Leonardo PZL Świdnik.

