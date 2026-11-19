Grant na talenty i moce obliczeniowe

Żeby powstawały genialne pomysły, dzięki tym światowej klasy talentom, które między innymi mamy na Uniwersytecie Warszawskimi potrzebne są dwie rzeczy. Pierwsza to finansowanie na bardzo wstępnym etapie badań, a drugi to dostęp do wielkiej mocy obliczeniowej – mówi Dagmara Brzezińska, dyrektorka generalna Google Polska. - I to jest właśnie ten aspekt, który dajemy poprzez grant właśnie miliona dolarów z funduszy google.org, ale również sto tysięcy dolarów w uzyskane poprzez współpracę z Google Cloud właśnie na moce obliczeniowe – dodaje.

