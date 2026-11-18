ZAiKS: 70 milionów dla twórców, rosną tantiemy z winyli

W ostatnim roku podzieliliśmy i wypłaciliśmy uprawnionym ponad 70 milionów złotych. To znaczny wzrost. Myślę, że jest cały czas przestrzeń do tego, żeby rosnąć – mówi Karol Kościński, dyrektor generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Z czego wynika ten wzrost? - Na pewno z lepszego opanowania rynku internetowego. Negocjowaliśmy szereg umów z serwisami streamingowymi, negocjowaliśmy bądź wynegocjowaliśmy duże umowy z podmiotami, które zapewniają tak zwane video na żądanie. A drugim motorem tego wzrostu jest tak zwane inkaso terenowe, czyli pobór wynagrodzeń za koncerty i za publiczne odtwarzanie muzyki w różnego rodzaju punktach usługowych. A na przykład to, co nas zaskoczyło, to minimalny, ale jednak wzrost tantiem z nagrań mechanicznych, czyli płyt też winyli czy płyt CD – dodaje Karol Kościński.

