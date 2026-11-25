W projektowanym systemie ROP musi być wskazane, kto ponosi odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych poziomów selektywnej zbiórki.

Najbardziej kontrowersyjne w projekcie ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) jest to, że likwidujemy wolny rynek w gospodarce odpadami opakowaniowymi. Likwidujemy organizacje odzysku, które są ogniwem spajającym wprowadzających, gminy, recyklerów i firmy komunalne. Likwidujemy zasady wolnego rynku w ustalaniu kosztów. Teraz koszty będzie ustalał minister w rozporządzeniach – mówi Andrzej Gantner, wiceprezes i dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców.

