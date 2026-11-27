W PiS coraz częściej pojawiają się głosy o możliwości zacieśnienia współpracy z Konfederacją przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Przemysław Czarnek mówił o swoim zainteresowaniu wspólnym sprawowaniem władzy z przedstawicielami tego ugrupowania. Do tych deklaracji odniósł się Michał Wawer. W wywiadzie dla „Wprost” poseł Konfederacji podkreślił, że jego środowisko z dużą rezerwą podchodzi do zapewnień polityków PiS, zwłaszcza w kontekście ich gotowości do realizowania prawicowego programu.

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Wspólna lista PiS i Konfederacji? Poseł tawia sprawę jasno

Wawer wykluczył możliwość wystawienia wspólnej listy wyborczej do Sejmu. Jak zaznaczył, Konfederacja przygotowuje się do samodzielnego startu, a polityczne gesty ze strony Przemysława Czarnka nie zmienią tej decyzji. Poseł odniósł się w ten sposób do wypowiedzi polityka PiS, który określa siebie jako „narodowca” i sygnalizuje gotowość do współpracy z Ruchem Narodowym.

W rozmowie z „Wprost” Wawer zakwestionował również ideową tożsamość Czarnka.

Dlaczego Konfederacja nie chce jednej listy z PiS?

Poseł Konfederacji przekonywał, że połączenie obu ugrupowań na jednej liście mogłoby przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. W jego ocenie część wyborców nie zaakceptowałaby takiego porozumienia, co osłabiłoby poparcie dla całego bloku. Wawer nie zgadza się też z sondażami sugerującymi, że wspólny start prawicy zapewniłby jej przewagę nad ugrupowaniami obecnej koalicji rządzącej.

Polityk podkreślił, że sondaże nie zawsze trafnie przewidują późniejsze wyniki wyborów. W rozmowie z „Wprost” ostrzegł, że połączenie sił PiS i Konfederacji mogłoby ułatwić zwycięstwo przeciwnikom politycznym obu partii. Swoje stanowisko podsumował stwierdzeniem, że wspólna lista byłaby „prostą drogą do przegrania wyborów”.

Wawer odniósł się także do propozycji Jarosława Kaczyńskiego, który podczas Marszu Niepodległości mówił o potrzebie wystawienia przez prawicę jednej listy parlamentarnej. Poseł zaznaczył, że Konfederacja nie jest zainteresowana startem z list PiS. W jego ocenie samodzielny udział w wyborach pozwala zachować odrębność polityczną i nie zrażać własnego elektoratu.

Koalicja PiS i Konfederacji po wyborach? Poseł nie zamyka drzwi

Sprzeciw wobec wspólnego startu nie oznacza jednak, że Konfederacja wyklucza współpracę z PiS po wyborach. Wawer przyznał, że jeśli układ mandatów w Sejmie umożliwi utworzenie większości przez ugrupowania prawicowe, jego partia będzie gotowa rozważyć rozmowy koalicyjne. Zastrzegł jednak, że ewentualne porozumienie musiałoby zapewnić Konfederacji odpowiednie zabezpieczenie polityczne oraz możliwość realizacji własnych postulatów.

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Poseł przypomniał przy tym, że doświadczenia z wcześniejszej współpracy PiS z innymi ugrupowaniami skłaniają jego środowisko do ostrożności. Nie wykluczył również scenariusza, w którym większość parlamentarną tworzyłyby PiS, Konfederacja oraz ugrupowanie Grzegorza Brauna.