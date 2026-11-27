– Nie mam żadnej informacji, wydaje się, że materiał przedstawiony przez TVN nie potwierdza bezpośredniej zależności, wpłaty za pracę – mówił jednocześnie o Kierwińskim Tusk.

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– Gdyby tak było albo gdyby miało się okazać, że ktoś wpłacał na kampanię tego czy innego polityka KO, niezależnie od jego pozycji, jeśli taka zależność okazałaby się faktem, ja kończę współpracę – dodał.

Czytaj więcej Polityka Ludzie z publicznych instytucji masowo wpłacali na kampanię Marcina Kierwińskiego Na kampanię wyborczą Marcina Kierwińskiego w 2023 r. wpłaciło 113 osób, które w tamtym czasie lub później pracowały albo dostały pracę w spółkach i...

Donald Tusk: System finansowania kampanii wyborczej w Polsce jest w 100 proc. transparentny

– Ja sądzę, że ja dość dobrze rozpoznaję ludzi, ich dobre i złe skłonności. Nie miałem nigdy żadnego powodu przypuszczać, aby Marcin Kierwiński był człowiekiem interesownym i szukał jakichś korzyści w związku z zajmowaną pozycją. Jestem nadal o tym absolutnie przekonany – mówił też premier.

Tusk mówił też, że system finansowania kampanii wyborczej w Polsce jest „w 100 proc. transparentny”. – Powiem rzecz bardzo brutalną: jeśli chcielibyście przekupić kogoś, dać łapówkę, zapłacić za posadę, albo za jakiś przywilej, to nie robilibyście tego przez wpłatę na kampanię wyborczą. Bo te wpłaty są publicznie rejestrowane, dostępne – dodał, zaznaczając, że o wpłatach takich może dowiedzieć się „każdy Polak”. W dalszej części wypowiedzi Tusk mówił, że woli system polski – z limitami wpłat i ich rejestracją – od amerykańskiego, gdzie „miliarder może wpłacić 100 czy 200 milionów dolarów na kampanię i nikt tego nie kontroluje”.

– Ja nie rozstrzygam, dlaczego ludzie wpłacają na kampanię wyborczą tej czy innej partii, tego czy innego kandydata. A zakładam, tutaj się nigdy nie pomyliłem do tej pory, że Marcin Kierwiński jest odporny na tego typu pokusy – zaznaczył szef rządu.

Donald Tusk: Nie mam powodu, by stracić zaufanie do Marcina Kierwińskiego

Tusk mówił też, że cała sprawa zostanie „dokładnie sprawdzona”. – Na razie, tak jak sprawdziłem, nikt z wpłacających na kampanię Kierwińskiego, nie zasiada w zarządzie żadnej spółki Skarbu Państwa. Ja nie mam żadnego powodu, aby stracić zaufanie do Marcina Kierwińskiego – podsumował. – Prawdopodobnie opozycja zgłosi wniosek do prokuratury i prokuratura będzie to badała – zaznaczył. – W naszym państwie robimy wszystko, aby prokuratura, sądy, media, były bezlitosne dla wszystkich polityków, także rządzących. Jeśli ktoś z KO łamie prawo, to ląduje w areszcie. Tak jak jest np. w przypadku posła (Wojciecha) Króla. Ja nigdy nie litowałem się, nawet nad najbliższymi współpracownikami, jeśli mieli coś na sumieniu – podkreślił.

– Na podstawie tego, co dzisiaj wiem, nie mam powodu, by stracić zaufanie do Marcina Kierwińskiego i jego osobistej uczciwości – zakończył.

Dziennikarze „Czarno na białym” ujawnili, że na kampanię wyborczą Marcina Kierwińskiego w 2023 r. wpłaciło 113 osób, które w tamtym czasie lub później pracowały albo dostały pracę w spółkach i instytucjach zależnych od Platformy Obywatelskiej. Marcin Kierwiński zebrał z wpłat na kampanię 724 tysiące złotych – wynikało z materiału opublikowanego przez „Czarno na białym”.