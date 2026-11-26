Dziennikarze „Czarno na białym” TVN24 przeanalizowali rachunek bankowy funduszu wyborczego Platformy Obywatelskiej z 2023 r. Najwięcej zebrał sekretarz generalny partii i szef struktur warszawskich Marcin Kierwiński - prawie 724 tysięcy złotych. Dziś Kierwiński jest też ministrem spraw wewnętrznych i administracji.

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Prawie dwie trzecie tych pieniędzy pochodziło od 113 osób, które pracowały lub pracują w spółkach i instytucjach Warszawy oraz województwa mazowieckiego. W obu tych miejscach rządzi lub współrządzi Koalicja Obywatelska.

Telewizja przypomina, że gdy podobne historie działy się po stronie polityków Prawa i Sprawiedliwości, to Kierwiński to krytykował. - Nie wypełnia to znamion dobrowolnej wpłaty, więc jako takie powinno być zbadane przez prokuraturę - przekonywał w czasie, gdy był w opozycji.

Dostali pracę kilka miesięcy po wsparciu Kierwińskiego

Jak ustalił TVN24, wśród darczyńców byli m.in. burmistrzowie i wiceburmistrzowie. Na przykład na kampanię Kierwińskiego w 2023 r. wpłacili m.in. Paweł Michalec, Leszek Baraniewski i Łukasz Jeziorski. W 2024 r. wszyscy otrzymali stanowiska burmistrzowskie w dzielnicy Wawer.

Wśród wspierających znaleźli się dyrektorzy warszawskich urzędów pracy, domów kultury, bibliotek, muzeów, ośrodków sportu i rekreacji oraz instytucji medycznych.

Wielu działaczy zasłaniało się niepamięcią. - Możliwe, że ktoś do mnie zadzwonił i poprosił o takie wsparcie. Ale nie przypominam sobie - powiedział Tomasz Kowalski, który do czerwca 2026 r. był dyrektor biblioteki publicznej na Targówku.

- Było spotkanie, na którym minister dziękował, nie tylko mi, za ogólne wsparcie - mówił Bartosz Szajkowski, radny KO i kierownik w Ośrodku Sportu i Rekreacji Targówek w Warszawie.

Na liście pojawiają się także osoby ze spółek z udziałem Skarbu Państwa. - Może to pozostawię bez odpowiedzi, bo nie chciałbym w kuluarach tłumaczyć różnych rzeczy. Wszystko, co robię, robię w sposób legalny i transparentny - przekonywał dziennikarzy Marcin Danił, wiceprezes Polskich Portów Lotniczych.

Wpłaty w jednym momencie

TVN24 zwraca uwagę, że wielu działaczy wpłaciło środki w jednym momencie, jakby była to skoordynowana akcja. Politycy przekonywali, że mógł to być zbieg okoliczności.

- Jak rusza kampania, to każdy czuje, że jego kolega czy znajomy potrzebuje jakiegoś wsparcia - mówiła Grażyna Orzechowska-Mikulska, wiceburmistrzyni Woli.

TVN24 przypomina też przypadek Beaty Michalec, która wsparła Kierwińskiego kwotą 5 tys. zł w 2023 r., a w kolejnym roku przekazała 4 tys. zł. W 2024 r. otrzymała stanowisko dyrektora Muzeum Literatury w Warszawie, choć przegrała pierwszy konkurs. Pytana przez telewizję o swoją wpłatę powiedziała, że „żałuje, że tylko tyle, bo (Kierwiński) zasługuje na więcej”. - Najwspanialszy, najbardziej odpowiedzialny polityk - przekonywała.

W 2024 r. Marcin Kierwiński wystartował w wyborach do Parlamentu Europejskiego (mandat uzyskał, ale sprawował go tylko kilka miesięcy, bo później otrzymał stanowisko ministra). TVN24 wskazał, że 50 osób z PO, które wsparły polityka w 2023 r., wpłaciło na jego kampanię także do europarlamentu.

Marcin Kierwiński nie skomentował sprawy.