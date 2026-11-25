Wyniki kontroli NFZ trafią do prokuratury, Rzecznika Praw Pacjenta i warszawskiego ratusza.

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Kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawskim Szpitalu Południowym rozpoczęła się 15 czerwca 2026 r., po informacjach medialnych dotyczących działania tej placówki. Kontrolerzy Funduszu sprawdzali działanie m.in. szpitalnego oddziału ratunkowego, intensywnej terapii i chirurgii w 2025 r. oraz wybranych miesiącach 2024 i 2026 r.

NFZ stwierdził m.in. przypadki przyjmowania pacjentów poza kolejnością, co było naruszeniem zasady równego traktowania w dostępie do leczenia finansowanego ze środków publicznych, nieobecność lekarzy na dyżurach wskazanych w grafiku, udzielanie świadczeń medycznych bez uprawnień.

"Kontrolerzy NFZ negatywnie ocenili powierzenie koordynacji pracy SOR lekarzowi, który nie miał adekwatnej do tej roli specjalizacji, jak również niezbędnego doświadczenia zawodowego" - przekazał Fundusz.

Łączna kara dla szpitala wyniosła 2 331 030,75 zł.

Afera w Szpitalu Południowym

Kontrola NFZ w Szpitalu Południowym była pokłosiem publikacji portalu Zero.pl z czerwca, który opisał sprawę lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida K. Jako koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym medyk miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Z ustaleń dziennikarzy portalu wynikało też, że na prowadzonym przez lekarza oddziale politycy KO mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania miały być im wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji. W październiku K. usłyszał zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości w kwocie ponad 583 tys. zł poprzez przedłożenie nierzetelnych faktur w Szpitalu Południowym.