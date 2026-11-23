Ustawa łagodząca przepisy aborcyjne trafi wkrótce na biurko prezydenta.

Reklama Reklama

Prezydencki doradca o ustawie liberalizującej przepisy aborcyjne

Prof. Piotr Czauderna przyznał w rozmowie z serwisem, że ustawa liberalizująca obecne regulacje to bardzo trudny temat. – To jest bardzo, bardzo trudny temat, naprawdę. Myślę, że pewnym błędem, przynajmniej w sensie politycznym, było naruszenie kompromisu aborcyjnego. Kompromisu, który istniał i wokół którego panował pewien konsensus – powiedział doradca prezydenta.

Jego zdaniem wcześniejsze przepisy dotyczące przerywania ciąży opierały się na konsensusie społecznym, którego zerwanie pogłębiło spór wokół tematu. Jednocześnie zaznaczył, że konstytucyjny zapis o ochronie życia od poczęcia nie pozwala na różnicowanie prawa do życia ze względu na stan zdrowia czy wady płodu.

Prof. Piotr Czauderna: Konieczny jest system wsparcia dla rodzin chorych dzieci

Prof. Piotr Czauderna przyznał, że jako chirurg dziecięcy ma świadomość, jak ogromnym wyzwaniem jest opieka nad dzieckiem z ciężką wadą czy chorobą. Jego zdaniem wraz z przyjęciem ustawy „Za życiem” należało uchwalić również cały system wsparcia dla rodzin opiekujących się ciężko chorymi pociechami. Ponadto zaznaczył, że konieczne jest stworzenie możliwości adopcji takich dzieci, których rodzice nie chcą lub nie mogą wychowywać. – Jeżeli już chcemy jako państwo, żeby te dzieci się rodziły, to właśnie powinniśmy oferować kompleksowe mechanizmy wsparcia, opieki wytchnieniowej czy adopcji – zauważył szef Rady Zdrowia przy prezydencie w rozmowie z „Rynkiem Zdrowia”.

W dalszej części rozmowy prof. Czauderna po raz kolejny podkreślił, że zagadnienia związane z aborcją są niezwykle trudnym tematem. – Ja tutaj nie mam jakiegoś wspaniałego, cudownego pomysłu, który pogodziłby różne środowiska. Bo to jest też temat, który jest w ogromnym stopniu zależny od tego, jaki ktoś ma światopogląd, czym się w życiu kieruje i jaki system wartości uznaje za nadrzędny – powiedział prof. Czauderna.

Na zakończenie rozmowy przyznał, że nie przesądza, co powinien zrobić prezydent w kwestii ustawy liberalizującej przepisy aborcyjne.

Czytaj więcej: „Naruszenie kompromisu aborcyjnego było błędem”. Doradca prezydenta o nowej propozycji