Senat
Senat zdecydował ws. aborcji
Za powrotem do tzw. kompromisu aborcyjnego, czyli przywróceniem możliwości przerwania ciąży w przypadku ciężkiej wady płodu, zagłosowało 58 senatorów. Przeciw było 33, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.
Senatorzy poparli także nowelizację Kodeksu karnego zakładającą dekryminalizację pomocy w aborcji. Zmiana przewiduje zniesienie odpowiedzialności karnej za udzielanie pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie do tego. Za przepisami było 56 senatorów, a przeciwko głosowało 34.
Obie ustawy trafią teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
Nowelizacja ws. przywrócenia trzeciej przesłanki przerywania ciąży ma na celu odwrócenie skutków orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r.. Przepisy dają możliwość przerwania ciąży, gdy badania lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
Ustawa przewiduje, że kobieta ma prawo do bezpłatnego przerwania ciąży w podmiocie wykonującym działalność leczniczą mającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia albo poza szpitalem, w przypadku przerwania ciąży za pomocą środka farmakologicznego – jeżeli nie przeciwstawia się temu stan zdrowia kobiety.
W nowelizacji zapisano też, że po przerwaniu ciąży kobieta ma przez sześć miesięcy prawo do korzystania poza kolejnością z pomocy psychologicznej.
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Ustawa dekryminalizująca uchyla art. 152 § 2 Kodeksu karnego, przewidujący odpowiedzialność karną za udzielanie pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub nakłanianie do tego.
W Kodeksie znalazł się (już na etapie prac sejmowych) art. 152 § 4, przewidujący wyłączenie odpowiedzialności karnej lekarza, pielęgniarki lub położnej w określonych sytuacjach związanych z procedurami medycznymi służącymi ochronie zdrowia lub życia kobiety ciężarnej albo w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiej i nieodwracalnej wady płodu bądź nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
Projekt nowelizacji Kodeksu karnego w lipcu 2024 r. złożyli posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Wtedy w Sejmie zabrakło większości do jego uchwalenia.
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Zgodnie z obecnymi przepisami usunięcie ciąży jest w Polsce możliwe w dwóch przypadkach: kiedy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety (nie ma tu ograniczeń dotyczących wieku płodu) lub gdy jest następstwem czynu zabronionego (do 12. tygodnia ciąży).
Z danych NFZ wynika, że po wyroku TK znacząco spadła liczba zabiegów przerwania ciąży – z 1363 w 2020 r. i 1444 w 2019 r. – do 475 w 2021 r. W 2022 r. w szpitalach wykonano 452 aborcje. Natomiast w kolejnych latach notowany jest systematyczny wzrost liczby wykonywanych zabiegów. W 2023 r. było 509 zabiegów przerwania ciąży, w 2024 – 793, w 2025 – 851. Tylko w pierwszej połowie 2026 r. – 573.
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