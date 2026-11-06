W Łodzi oferta mieszkań skurczyła się o 24 proc. (fot. ilustracyjna)
Analitycy GetHome.pl podkreślają, że w październiku na rynek najmu trafiło znacznie mniej nowych ogłoszeń niż we wrześniu.
Z danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar, które podaje serwis, wynika, że w październiku rynek najmu w Polsce oferował 78 tys. mieszkań, o 12 proc. mniej niż we wrześniu. W ujęciu rocznym oferta wzrosła o 6 proc.
Czytaj więcej
Oferta najmu mieszkań na doby może się skurczyć od kilkunastu do nawet 50 proc. Ale nie wszędzie i nie od razu. Część lokali po „turystach” trafi n...
Właściciele wprowadzili na rynek ok. 46,5 tys. nowych ofert mieszkań, to o 27 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Jednocześnie zniknęło ok. 57 tys. ogłoszeń, o 6 proc. mniej niż we wrześniu.
– Wrzesień był okresem wzmożonej aktywności zarówno najemców, jak i właścicieli mieszkań przygotowujących ofertę na początek roku akademickiego – wyjaśnia Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl. – W październiku rynek wrócił do bardziej typowego rytmu. Liczba nowych ofert wyraźnie spadła, dlatego całkowita oferta mieszkań na wynajem skurczyła się we wszystkich analizowanych miastach.
Największy miesięczny spadek odnotowano w Łodzi, gdzie oferta mieszkań skurczyła się z 3,4 tys. do 2,6 tys., czyli aż o 24 proc. W Gdańsku podaż zmalała o 16 proc. ofert (z 4,9 tys. do 4,1 tys.), we Wrocławiu o 14 proc. (z 6,5 tys. do 5,6 tys.), w Poznaniu o 19 proc. (z 3,7 tys. do 3 tys.), w Krakowie o 12 proc. (z 8,6 tys. do 7,6 tys.), w Warszawie o 9 proc. (z 16,9 tys. do 15,3 tys.), a w Katowicach o 17 proc. (z 2,3 tys. do 1,9 tys.).
Marek Wielgo zaznacza, że mimo październikowego spadku oferta mieszkań na wynajem w październiku była większa niż rok wcześniej w większości analizowanych miast. Liderem jest Kraków, gdzie liczba ofert lokali wzrosła w ciągu roku o 19 proc. We Wrocławiu wzrost wyniósł 6 proc., w Warszawie 3 proc. W Gdańsku oferta skurczyła się w ciągu roku o 2 proc., w Poznaniu o 3 proc., w Łodzi o 7 proc., a w Katowicach o 10 proc.
Jak mówi Marek Wielgo, mimo wyraźnego spadku oferty, w październiku nie odnotowano dużych zmian stawek najmu. W Warszawie mediana miesięcznego czynszu wzrosła z 4,3 tys. do 4,4 tys. zł. Czynsze z września utrzymały się w Gdańsku (3 tys. zł), Wrocławiu (2,9 tys. zł) i Łodzi (2 tys. zł). W Krakowie mediana spadła z 3,1 tys. do 3 tys. zł. W Poznaniu wzrosła z 2,5 tys. do niespełna 2,6 tys. zł. Największą zmianę odnotowano w Katowicach, gdzie mediana zwiększyła się z 2 tys. do 2,3 tys. zł, czyli aż o 15 proc.
– Również porównanie z październikiem ubiegłego roku nie wskazuje na silną presję czynszową. W Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Łodzi mediana miesięcznego czynszu najmu była taka sama jak przed rokiem – zwraca uwagę Marek Wielgo. We Wrocławiu wzrosła o niespełna 4 proc., a w Katowicach o niemal 10 proc. W Poznaniu GetHome.pl odnotował niewielki, niespełna 2-proc. spadek.
Czytaj więcej
Przyszłość najmu krótkoterminowego trudno przewidzieć. Wiele zależy od tego, czy wspólnoty i gminy będą korzystać z nowych uprawnień. Jeśli tak, cz...
Analityk GetHome.pl tłumaczy różnice między miastami. Znaczenie ma nie tylko bieżąca zmiana liczby ofert, lecz również sytuacja wyjściowa poszczególnych rynków. W Warszawie i Krakowie październik przyniósł wprawdzie sezonowy spadek liczby dostępnych mieszkań, jednak oferta nadal była większa niż przed rokiem, odpowiednio o 3 proc. i 19 proc. Jednocześnie mediana czynszu utrzymała ubiegłoroczny poziom.
– Można przypuszczać, że relatywnie duża liczba dostępnych lokali ogranicza presję na podwyżki czynszów. Szczególnie interesujący jest Kraków, który w ujęciu rocznym pozostaje liderem wzrostu podaży mieszkań na wynajem – komentuje Marek Wielgo.
Nie wszędzie działa ten sam mechanizm. – Ciekawym przykładem jest Wrocław, gdzie oferta mieszkań na wynajem była większa niż przed rokiem, jednak mediana czynszu wzrosła o blisko 4 proc. – wskazuje. – To może sugerować, że znaczenie ma nie tylko liczba dostępnych lokali, ale także ich struktura, standard, lokalizacja – tłumaczy analityk.
Czytaj więcej
W przyszłości emeryci mogą być zmuszeni do wyprowadzki z dużych miast, bo nie będzie ich stać na utrzymanie mieszkań. Wzrośnie atrakcyjność mniejsz...
W Poznaniu i Łodzi oferta była mniejsza niż przed rokiem, ale nie przełożyło się to na wzrost czynszów. – Odrębnym przypadkiem są Katowice, gdzie liczba dostępnych mieszkań skurczyła się o blisko 10 proc., a mediana czynszu wzrosła w tym samym czasie mniej więcej o tyle samo – mówi analityk.
Może to oznaczać, że z rynku najszybciej znikały najtańsze lokale lub że większy udział w ofercie zaczęły mieć mieszkania o wyższym standardzie.
– Wszystko wskazuje na to, że rynek najmu wchodzi w okres sezonowego wyciszenia. Z danych z poprzednich lat wynika, że po wrześniowym i październikowym szczycie aktywność najemców zwykle słabnie, a liczba nowych ofert maleje jeszcze w listopadzie i grudniu – podsumowuje Marek Wielgo. – Nie należy więc oczekiwać większych zmian czynszów przed końcem roku. Tradycyjnie pierwsze wyraźniejsze ożywienie powinno się pojawić dopiero w styczniu, gdy na rynek wracają zarówno osoby poszukujące mieszkań, jak i właściciele wystawiający nowe oferty mieszkań.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas