Strabag Real Estate podpisał pierwsze umowy najmu powierzchni w biurowcu Upper One budowanym w al. Jana Pawła w Warszawie. Wieżowiec będzie oferował 34 tys. mkw.

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Po montażu elewacji trwają prace wykończeniowe wewnątrz. Budynek ma zostać oddany do użytkowania w 2027 r.

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Siedziba w centrum Warszawy i wizytówka na wyłączność

7 tys. mkw. na sześciu piętrach (8-13) wzięło ERGO Technology & Services. Firma wprowadzi się do budynku na przełomie III i IV kwartału przyszłego roku. W umowie zastrzeżono, że logo ERGO Group będzie jedynym umieszczonym na elewacji.

– Ograniczona podaż nowej powierzchni biurowej oraz rekordowo niski poziom pustostanów w stolicy nadają projektom tej klasy zupełnie nowe znaczenie – skomentował Henryk Bilski, dyrektor ds. komercjalizacji Strabag Real Estate.

– Przeprowadzka do Upper One to ważny moment w rozwoju ERGO Technology & Services S.A. Nowe biuro połączy nowoczesne, inspirujące środowisko pracy z doskonałą lokalizacją w centrum Warszawy – powiedział Marcin Sojda, członek zarządu ERGO Technology & Services.

Kolejna umowa podpisana została z firmą Benefit Systems. Operator sieci klubów fitness Zdrofit zajmie całe trzecie piętro – ok. 1,3 tys. mkw.

– Lokalizacja Upper One w centrum Warszawy świetnie wpisuje się w strategię rozwoju sieci Zdrofit, zakładającą zwiększenie dostępności usług fitness w kluczowych punktach miasta. Obecność w tym miejscu pozwoli nam dotrzeć do kolejnych grup osób zainteresowanych aktywnym stylem życia, w tym pracowników biurowca i okolicznych firm, a także mieszkańców tej części stolicy – powiedziała Agnieszka Zdunicz-Skośkiewicz, dyrektorka działu nieruchomości w Benefit Systems Oddział Fitness.

Kompleks Upper One to również 17-kondygnacyjny hotel, którego operatorem będzie Grupa Motel One, a marką The Cloud One Hotel.

Biurowiec nowej generacji zastąpił wysłużony budynek

Kompleks Upper One powstaje w miejscu wyburzonego Atrium International. Firma Strabag Real Estate kupiła działkę w 2019 r. Projekt ogłoszony został w listopadzie 2022 r. Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate w Polsce

– Pandemia spowodowała wyhamowanie aktywności deweloperów biurowych i liczymy, że ruszając z naszą inwestycją, trafimy w dobry moment. Popyt na biura będzie się utrzymywać. Owszem, praca hybrydowa będzie miała większe zastosowanie niż wcześniej, ale biura będą potrzebne – staną się bardziej miejscami spotkań i integracji zespołów. Jeśli chodzi o sektor hotelowy, pandemia faktycznie zamroziła podróże służbowe, ale sytuacja się poprawia – znów się przemieszczamy, wraca rynek konferencji. Uważamy, że w takim miejscu – w sercu stolicy – hotel się obroni – mówił wtedy „Rzeczpospolitej” Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający Strabag Real Estate w Polsce.

Generalnym wykonawcą jest spółka budowlana Strabag. Za projekt części biurowej odpowiada polska pracownia Medusa Group, a za części hotelowej Medusa wraz z austriackim biurem MHM Architects.