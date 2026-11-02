Sprawa dotyczy spółki Groen Konstancin I, która wybudowała w Konstancinie-Jeziornie domy jednorodzinne i szeregowe. W katalogach oraz na stronie internetowej pierwszych dwóch etapów inwestycji deweloper przekonywał, że dzięki adaptacji poddasza będzie można powiększyć powierzchnię mieszkalną o ponad 60 mkw. Zaprezentował również wizualizacje pokazujące, w jaki sposób można zagospodarować strych.

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Projekt budowlany uniemożliwiał adaptację poddasza

Jak czytamy w komunikacie wydanym przez UOKiK, w rzeczywistości poddasze nie spełniało warunków technicznych umożliwiających wykorzystanie go jako przestrzeni mieszkalnej. Nie zaprojektowano ani nie wybudowano m.in. schodów łączących je z piętrem. W projekcie budowlanym strych był powierzchnią nieużytkową i stanowił część nieruchomości wspólnej.

Prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, stwierdził, że reklamowana przez dewelopera możliwość zwiększenia metrażu nawet o połowę mogła być dla wielu kupujących zaletą tej inwestycji. Uznał również, że spółka wprowadziła konsumentów w błąd, ponieważ na wizualizacjach strych został pokazany jako integralna część nieruchomości, a w rzeczywistości nie dało się go zmienić w przestrzeń mieszkalną.

UOKiK wymierzył karę deweloperowi

UOKiK nałożył na Groen Konstancin I karę w wysokości 1 176 000 zł. Deweloper powinien również opublikować decyzję na swojej stronie internetowej. Decyzja ta nie jest jeszcze prawomocna, więc spółka może odwołać się od niej do sądu.