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Czarny miesiąc rosyjskiego lotnictwa wojskowego. Kreml hurtowo traci samoloty

Od początku października Kreml tracił średnio jeden samolot bojowy lub śmigłowiec co trzy dni. Natychmiast odbiło się to na sytuacji na froncie. Rosja prowadzi dziś tylko jedną operację ofensywną w Ukrainie.

Publikacja: 02.11.2026 15:54

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Indie nie zdecydowały się na zakup myśliwców Su-57

Indie nie zdecydowały się na zakup myśliwców Su-57

Foto: PAP/EPA

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Andrzej Łomanowski

„Złapałem się na myśli, że gubię się w rachunkach naszej techniki lotniczej utraconej w październiku” – jęknął jeden z rosyjskich „korespondentów wojennych”.

Od końca września rosyjskie lotnictwo straciło co najmniej 14 samolotów i śmigłowców. Większość z powodu uderzeń ukraińskich dronów na lotniska, ale najboleśniejszą stratę Rosjanie zadali sobie sami.

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