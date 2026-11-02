„Złapałem się na myśli, że gubię się w rachunkach naszej techniki lotniczej utraconej w październiku” – jęknął jeden z rosyjskich „korespondentów wojennych”.

Od końca września rosyjskie lotnictwo straciło co najmniej 14 samolotów i śmigłowców. Większość z powodu uderzeń ukraińskich dronów na lotniska, ale najboleśniejszą stratę Rosjanie zadali sobie sami.