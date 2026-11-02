Informacje o cyberataku w Estonii przekazuje firma zajmująca się regulowaniem temperatury w zamrażarkach, Kitman Coldtech.

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Estonia: Cyberatak na zamrażarki. Hakerzy uzyskali dostęp do komputera sterującego

Według szefa tej spółki, Janna Mutso, cytowanego przez estońskiego nadawcę publicznego ERR, hakerzy dzięki uzyskaniu dostępu do komputera sterującego nastawili temperaturę w zamrażarkach na 50 stopni Celsjusza. Mutso nie podał nazwy sieci, która została zaatakowana – stwierdził jedynie, że chodzi o jednego z klientów firmy Kitman Coldtech, a także "innych podmiotów".

Wśród klientów firmy Kitman Coldtech są w Estonii cztery duże sieci marketów: Selver, Rimi, COOP oraz Lidl.

Na incydent – jak przekazuje szef spółki Kitman Coldtech – zareagowano w ciągu 10 minut od zgłoszenia, dzięki czemu nie doszło do większych szkód. W związku z atakiem wszystkie sieci handlowe rozpoczęły przegląd swoich zabezpieczeń i aktualizację sterowników.

Wcześniej o podobnych cyberatakach poinformowały sieci ICA oraz COOP w Szwecji. W kilku sklepach na południu kraju oraz w Sztokholmie doszło do rozmrożenia i zepsucia się żywności. Z takim samym problemem wysokiej temperatury w zamrażarkach borykają się też supermarkety sieci Delhaize w Belgii i Luksemburgu.

W październiku do cyberataków na zamrażarki doszło we Francji. Pod koniec sierpnia – w bazach wojskowych USA

To kolejny tego typu atak, po tym, jak we Francji w połowie października ofiarami podobnego ataku na systemy chłodnicze, czyli podniesienia temperatury do ponad 50 stopni Celsjusza, stały się sieci handlowe Intermarché, Cooperative U oraz Leclerc.

Z kolei pod koniec sierpnia doszło do awarii zamrażarek w co najmniej sześciu sklepach na terenie baz wojskowych USA, w których amerykańscy żołnierze kupują żywność. Reuters ustalił to na podstawie wpisów na profilach baz na Facebooku i na stronach internetowych. W co najmniej jednym przypadku awaria nie polegała po prostu na tym, że zamrażarki przestały działać, lecz w nocy temperatura w nich gwałtownie wzrosła, co spowodowało szybkie zepsucie się przechowywanej w zamrażarkach żywności. Taka sytuacja miała miejsce w bazie Fort Huachuca w Arizonie, gdzie 26 sierpnia zamrażarka „przeszła w tryb rozmrażania, w którym podgrzała całą żywność”.

Reuters poinformował niedawno, że Pentagon uważa serię tajemniczych awarii zamrażarek w bazach za wynik ataku hakerskiego.