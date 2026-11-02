Jak informuje Portal Samorządowy, propozycja wywołała spór w rządzie. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by to mieszkańcy sami dostarczali zaświadczenia z sądów, na co stanowczo nie zgadza się Ministerstwo Rozwoju.

Reklama Reklama

Zaświadczenie z ksiąg wieczystych zamiast oświadczenia

Propozycja przyznania samorządom prawa do prześwietlania majątku osób starających się o lokum z zasobów gminnych znalazła się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, który jest obecnie na etapie prac Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Zgodnie z założeniami, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do prawdziwości składanych oświadczeń gmina mogłaby bezpośrednio sprawdzić w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, czy wnioskodawca lub członkowie gospodarstwa domowego nie posiadają prawa do innego lokalu mieszkalnego. Celem jest wyeliminowanie sytuacji, w których po wsparcie sięgają osoby z zabezpieczonymi potrzebami mieszkaniowymi.

Kto ma sprawdzać dokumenty? Brak zgody w rządzie

Proponowane rozwiązanie doprowadziło jednak do różnicy zdań między ministerstwami. Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, że obowiązek powinien spoczywać na obywatelach ubiegających się o mieszkanie. Według niego to wnioskodawca miałby przedkładać gminie oficjalne zaświadczenie z sądu wieczystoksięgowego potwierdzające brak posiadanych nieruchomości.

Z kolei Ministerstwo Rozwoju i Technologii stanowczo odrzuca tę wersję. Jego przedstawiciele argumentują, że taka sytuacja paraliżowałaby cały proces, ponieważ w dużych aglomeracjach oczekiwanie na zaświadczenie z sądu trwa nawet kilka miesięcy. Co więcej, sam fakt obecności danej osoby w rejestrze nie rozstrzyga sprawy. Gmina i tak musiałaby precyzyjnie ustalić, o jaką nieruchomość chodzi i czy spełnia ona warunki do zamieszkania.

Jak Ministerstwo Rozwoju tłumaczy konieczność zmian?

Jak wyjaśnia podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Tomasz Lewandowski, ewidencja gruntów i budynków, do której obecnie mają wgląd gminy nie jest wystarczającym rozwiązaniem, ponieważ w Polsce nie istnieje jeden ogólnokrajowy rejestr. Dlatego potrzebny jest dostęp do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Jako przykład podaje stolicę, która graniczy z siedmioma powiatami.

- W praktyce gmina, która chciałaby sprawdzić, czy osoba ubiegająca się o mieszkanie komunalne posiada nieruchomość w pobliskiej miejscowości, musiałaby zwracać się do kilku urzędów – wyjaśnia ministerstwo, cytowane przez Portal Samorządowy.