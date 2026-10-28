Na 612 zdających powody do radości mają zaledwie 143 osoby. Z danych przekazanych „Rzeczpospolitej” przez Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) wynika, że najwyższa zdawalność w kraju była w Poznaniu (35,88 proc.), a najniższa w Krakowie (12,05 proc.). W Gdańsku zdało ponad 17 proc., w Katowicach ponad 22 proc., w Warszawie 24,34 proc., a we Wrocławiu 19,12 proc.

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Grono szczęśliwców może się powiększyć po rozpatrzeniu odwołań. Resort szacuje, że ostateczną informację o liczbie osób, które zdały egzamin będzie mógł podać w kwietniu lub maju 2027 r. Na ten moment odwołanie złożyły dwie osoby. W zeszłym roku takich odwołań wniesiono 205, a uwzględniono 31, tj. 15 proc. Spowodowało to wzrost zdawalności egzaminu z 28 do 34 proc. Można się więc spodziewać, że ostatecznie odsetek osób, które zaliczą tegoroczny egzamin notarialny może być wyższy. Bez wątpienia nie będzie go można natomiast porównać do wyników egzaminów adwokackich i radcowskich, gdzie zdawalność wynosi ok. 80 proc., a wśród przystępujących do nich aplikantów jest jeszcze wyższa.

W tym roku zdawalność wśród aplikantów notarialnych wyniosła 25,4 proc. Przy czym, co nie jest niespodzianką, najlepiej poradziły sobie osoby bezpośrednio po ukończeniu aplikacji (29,2 proc.). W przypadku aplikantów z lat ubiegłych egzamin zdało 21 proc. Spośród osób uprawnionych do podejścia do egzaminu notarialnego spoza aplikacji zdało go tylko 14,3 proc.

Dlaczego tak trudno zdać egzamin notarialny?

Choć wyniki uzyskane przez aplikantów są lepsze, to jednak trudno je uznać za dobre. Pytanie o przyczyny niskiej zdawalności, które „Rzeczpospolita” stawiała przed rozpoczęciem egzaminu notarialnego pozostaje aktualne.

– Jest ich z pewnością wiele. Skrótowo można wskazać tylko najważniejsze z nich. Nabór na aplikację notarialną, jej przebieg oraz egzamin notarialny – wszystko to regulowane jest bardzo szczegółowymi przepisami. Warto zwrócić uwagę, że obecnie zarówno egzamin na aplikację notarialną jak i sam egzamin notarialny są egzaminami państwowymi, o których zakresie oraz przebiegu samorząd notarialny nie decyduje – mówi notariusz, dr Piotr Marquardt, wykładowca na aplikacji notarialnej.

– Młodzi ludzie, którzy trafiają po studiach na aplikację, przyzwyczajeni są do systematycznej weryfikacji wiedzy w trakcie studiów. Kto nie zaliczy kolokwium czy egzaminu, nie idzie dalej. To ich mobilizuje do nauki. Jeśli na aplikacji przystąpienie do kolokwium nie jest obowiązkowe, a brak zaliczenia nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, to ludzką rzeczą jest unikać fakultatywnych sprawdzianów wiedzy i odkładać naukę na ostatni moment. To się mści na egzaminie, ale nie tylko w tym jest problem – dodaje nasz rozmówca.

Kolejnym czynnikiem, który w jego ocenie, ma wpływ na przygotowanie do egzaminu, a tym samym do zawodu, jest model odbywania aplikacji. Można ją odbyć pracując na etacie w kancelarii lub w formule pozaetatowej, przychodząc do kancelarii raz w tygodniu. Osoba, która codziennie styka się z czynnościami notarialnymi i uczestniczy w przygotowaniu projektów aktów, zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczną, co jest bardzo cenne, ponieważ egzamin nie jest testem, w którym się zaznacza odpowiedź „A” czy „B”, lecz egzaminem sprawdzającym umiejętności czysto praktyczne.

– Trzeba przygotować projekty aktów notarialnych oraz projekt odmowy dokonania czynności notarialnej wraz z uzasadnieniem albo projekt czynności notarialnej innej niż akt notarialny. Z raportu badającego sytuację ekonomiczną kancelarii notarialnych wiemy, że w pierwszym półroczu 2025 r. 23 proc. notariuszy nie zatrudniało żadnego pracownika. Jeśli notariusz nie może sobie pozwolić na zatrudnienie bardzo potrzebnego pracownika biurowego i wszystko w kancelarii robi sam, to tym bardziej nie zatrudni aplikanta. Doprowadził do tego brak zmiany stawek taksy notarialnej przez 22 lata, przy stale rosnących kosztach utrzymania kancelarii i pracownika – mówi rejent Marquardt.

Wyższa taksa notarialna to więcej etatów dla aplikantów

Teraz to się zmieniło. Minister Sprawiedliwości dokonał częściowej waloryzacji stawek taksy notarialnej, która ma wejść w życie 5 listopada, czego pośrednim efektem może też ułatwienie aplikantom odbycia aplikacji w formule etatowej pracy w kancelarii.

Resort dostrzegł również problemy z przygotowaniem zdających do egzaminu i wykonywania zawodu, dlatego przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie organizowania i przebiegu aplikacji notarialnej. Przewiduje on wprowadzenie rocznego sprawdzianu po pierwszym, drugim i trzecim roku aplikacji. Jego wynik ma stanowić jednak wyłącznie informację o stopniu przyswojenia przez aplikanta wiedzy prawniczej.

– Cieszy nas, że Ministerstwo Sprawiedliwości podziela nasz pogląd, że niska zdawalność może być konsekwencją braku w obecnym systemie szkolenia rozwiązań weryfikujących wiedzę aplikantów i przygotowało projekt, w którym wprowadza obowiązkowe kolokwia po każdym roku aplikacji. To rozwiązanie przybliża nas do modelu szkolenia w innych zawodach prawniczych, jednak w przypadku aplikacji radcowskiej czy adwokackiej nie tylko organizacja i przystąpienie do kolokwium jest obowiązkowe, ale i ich zaliczenie. I tego właśnie brakuje w procedowanym projekcie. Nie przewiduje on konsekwencji niezaliczenia egzaminu. Dlatego proponowane obecnie rozwiązanie jest niewystarczające – mówi notariusz Magdalena Arendt, wiceprezes Krajowej Rady Notarialnej.

Krajowa Rada Notarialna: Dwója na egzaminie powinna mieć konsekwencje

Propozycja ministerstwa, w ocenie KRN, wymaga ustalenia konsekwencji niezaliczenia egzaminu sprawdzającego, a także wprowadzenia możliwości jego poprawy przy negatywnym wyniku.

– Chodzi o to, by egzaminy w czasie aplikacji miały wymierny skutek dla osób zdających. Obawa przed skreśleniem z listy aplikantów czy koniecznością poprawy roku szkoleniowego może pozytywnie wpłynąć na rzetelne przygotowanie się do egzaminu. Takie właśnie rozwiązania funkcjonują w innych samorządach prawniczych i przyjęcie podobnych regulacji dla aplikacji notarialnej może być dobrym kierunkiem zmian, który wpłynie na dużo lepsze przygotowanie kandydatów do egzaminu zawodowego – uważa wiceprezes Arendt.

Obecnie o kształcie aplikacji notarialnej decyduje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 17 grudnia 2013 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji notarialnej, prawo o notariacie i wewnętrzne regulacje samorządu notarialnego (t.j. DzU z 2024 r. poz. 1545). Notariusze, w przeciwieństwie do innych korporacji prawniczych, nie mają w tej kwestii samodzielności. Jest to zabieg celowy, który miał uniemożliwiać korporacji blokowanie dostępu do zawodu.

Zadania egzaminacyjne, jednakowe dla wszystkich zdających, przygotowuje zespół ekspertów ministerstwa i KRN. W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi 7 osób, w tym 4 przedstawicieli MS.

ok. 4000 notariuszy działa w Polsce

1066 osób znajduje się na aplikacji notarialnej