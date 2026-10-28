Kolizja dwóch pociągów dużych predkości doprowadziła do wstrzymania ruchu na linii łączącej Madryt z południowym regionem Andaluzji – poinformował w środę zarządca infrastruktury kolejowej, firma Adif. Do wypadku doszło przed godz. 9.00.

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„Ruch na linii dużych prędkości Madryt–Andaluzja został wstrzymany ze względu na kolizję między dwoma pociągami” – poinformowała firma Adif na swoim koncie w serwisie X.

Jak podaje La Vanguardia, w wypadku zginąć miało co najmniej 46 osób, z kolei rząd Kastylii–La Manchy przekazał informację o przynajmniej 30 ofiarach śmiertelnych. Kolejne dziesiątki pasażerów odniosło obrażenia.

Kolizja pociągów w Hiszpanii na trasie Madryt–Sewilla

Hiszpański portal El Pais donosi o „dziesiątkach rannych”. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Mora, Orgaz i Urda w regionie Toledo, na 118. kilometrze trasy. Zderzyły się dwa pociągi: jeden z sieci kolei AVE, obsługiwany przez przewoźnika Renfe, drugi zaś należący do firmy Iryo. Oba składy obsługiwały połączenie na trasie Madryt–Sewilla. W wyniku zderzenia, jak podaje El Pais, co najmniej dziesiątki pasażerów odniosło obrażenia. La Vanguardia wskazała na co najmniej 46 ofiar śmiertelnych, z kolei rząd Kastylii–La Manchy przekazał, że ofiar jest przynajmniej 30.

Jak przekazał rzecznik hiszpańskiego ministerstwa transportu, pierwszy z pociągów miał nie wyhamować i uderzyć drugi od tyłu. Pociąg firmy Renfe kilka minut wcześniej zwolnił ze względu na utrudnienia w ruchu na linii. Po zderzeniu dwa jego wagony wykoleiły się i spadły z nasypu kolejowego. Z relacji jednego z pasażerów, który rozmawiał z El Pais, wynika, że około 40 min po rozpoczęciu podróży poczuł on „silne uderzenie”.

Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Ratownicy medyczni mówią o „dantejskich” scenach

W wyniku wypadku natychmiast zamknięto linię dużych prędkości Madryt–Andaluzja. Na miejscu pojawili się pracownicy firmy Adif, zarządzającej infrastrukturą kolejową, a także osoby wysłane przez operatorów obu pociągów i personel medyczny. Sceny, które tam ujrzeli, jak twierdzi El Pais, opisali jako „dantejskie”.

Esther Padilla, rzeczniczka regionu Kastylia–La Mancha, przekazała na antenie kanału La 1 telewizji TVE, że w pociągu sieci AVE obsługiwanym przez przewoźnika Renfo nr 2080 (tym, który został uderzony w tył) znajdowało się 397 osób. Z kolei pociągiem firmy Iryo nr 6076 podróżowało 147 osób dorosłych i jedno niemowlę. Wyjaśniła, że przyczyny wypadku nie są na ten moment znane, a liczba ofiar śmiertelnych wyniosła na razie co najmniej 10.