Do katastrofy doszło we wtorek około godz. 23 w pobliżu miejscowości Rogeville, około 30 km na północny zachód od Nancy. Samolot należał do bazy lotniczej Nancy-Ochey. Informację o śmierci co najmniej jednej osoby przekazały w środę francuskie siły powietrzne.

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<blkquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Les recherches se poursuivent après le crash d'un Mirage 2000 D de la base aérienne de Nancy-Ochey hier soir dans le secteur de Pont-à-Mousson. Un corps a été retrouvé ce matin. Les recherches se poursuivent pour retrouver le second membre d'équipage. https://t.co/MOdDowY7Gy</p>— ICI Lorraine (Meurthe-et-Moselle et Vosges) (@icisudlorraine) <a href="https://x.com/icisudlorraine/status/2112849224274759861?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Les recherches se poursuivent après le crash d'un Mirage 2000 D de la base aérienne de Nancy-Ochey hier soir dans le secteur de Pont-à-Mousson. Un corps a été retrouvé ce matin. Les recherches se poursuivent pour retrouver le second membre d'équipage. https://t.co/MOdDowY7Gy</p>— ICI Lorraine (Meurthe-et-Moselle et Vosges) (@icisudlorraine) <a href="https://x.com/icisudlorraine/status/2112849224274759861?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Dowódca bazy, płk Ludovic Humbert, poinformował podczas konferencji prasowej, że ratownicy nadal poszukują drugiego członka załogi.

Katastrofa Mirage 2000D we Francji. Kontakt z myśliwcem nagle się urwał

Według telewizji BFMTV samolot wracał z lotu szkoleniowego. Załoga utrzymywała stały kontakt z bazą w Nancy, jednak w pewnym momencie łączność została przerwana.

Na pokładzie znajdowali się doświadczony oficer oraz młody pilot odbywający szkolenie.

Przyczyny katastrofy pozostają nieznane. Płk Ludovic Humbert przekazał, że samolot wcześniej nie sprawiał problemów technicznych i niedawno przeszedł remont. Zaznaczył jednak, że warunki pogodowe podczas lotu „nie były optymalne”.

Trudne warunki pogodowe utrudniły akcję ratunkową

Prefekt departamentu Meurthe i Mozela Yves Seguy zapewnił, że służby ratunkowe rozpoczęły działania jeszcze w nocy. Jak wyjaśnił, podjęto wszelkie możliwe kroki, aby odnaleźć członków załogi.

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Akcję utrudniały jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne. Z powodu pogody ratownicy nie mogli wykorzystać śmigłowca.

Poszukiwania drugiego członka załogi trwają.