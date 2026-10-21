Zdjęcie ilustracyjne
Do katastrofy doszło we wtorek około godz. 23 w pobliżu miejscowości Rogeville, około 30 km na północny zachód od Nancy. Samolot należał do bazy lotniczej Nancy-Ochey. Informację o śmierci co najmniej jednej osoby przekazały w środę francuskie siły powietrzne.
<blkquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Les recherches se poursuivent après le crash d'un Mirage 2000 D de la base aérienne de Nancy-Ochey hier soir dans le secteur de Pont-à-Mousson. Un corps a été retrouvé ce matin. Les recherches se poursuivent pour retrouver le second membre d'équipage. https://t.co/MOdDowY7Gy</p>— ICI Lorraine (Meurthe-et-Moselle et Vosges) (@icisudlorraine) <a href="https://x.com/icisudlorraine/status/2112849224274759861?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> <blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Les recherches se poursuivent après le crash d'un Mirage 2000 D de la base aérienne de Nancy-Ochey hier soir dans le secteur de Pont-à-Mousson. Un corps a été retrouvé ce matin. Les recherches se poursuivent pour retrouver le second membre d'équipage. https://t.co/MOdDowY7Gy</p>— ICI Lorraine (Meurthe-et-Moselle et Vosges) (@icisudlorraine) <a href="https://x.com/icisudlorraine/status/2112849224274759861?ref_src=twsrc%5Etfw">October 21, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>Dowódca bazy, płk Ludovic Humbert, poinformował podczas konferencji prasowej, że ratownicy nadal poszukują drugiego członka załogi.
Według telewizji BFMTV samolot wracał z lotu szkoleniowego. Załoga utrzymywała stały kontakt z bazą w Nancy, jednak w pewnym momencie łączność została przerwana.
Na pokładzie znajdowali się doświadczony oficer oraz młody pilot odbywający szkolenie.
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Przyczyny katastrofy pozostają nieznane. Płk Ludovic Humbert przekazał, że samolot wcześniej nie sprawiał problemów technicznych i niedawno przeszedł remont. Zaznaczył jednak, że warunki pogodowe podczas lotu „nie były optymalne”.
Prefekt departamentu Meurthe i Mozela Yves Seguy zapewnił, że służby ratunkowe rozpoczęły działania jeszcze w nocy. Jak wyjaśnił, podjęto wszelkie możliwe kroki, aby odnaleźć członków załogi.
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Akcję utrudniały jednak niesprzyjające warunki atmosferyczne. Z powodu pogody ratownicy nie mogli wykorzystać śmigłowca.
Poszukiwania drugiego członka załogi trwają.
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