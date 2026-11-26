Według agencji Reutera statek znajdował się około 25 mil morskich, czyli 46 kilometrów, od Ibizy. Euronews podaje, że jednostka zatonęła w odległości od 25 do 30 mil morskich na północ od wyspy. Med Emre płynął z Algeciras do Barcelony pod banderą Malty.

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Zatonięcie tankowca Med Emre. Co wiadomo o załodze?

Z informacji przekazanych przez służby ratunkowe wynika, że uratowano wszystkich 17 członków załogi. Jeden z marynarzy został przewieziony bezpośrednio do szpitala Can Misses na Ibizie, gdzie później stwierdzono jego zgon. Sześć kolejnych osób trafiło na lotnisko na wyspie, a następnie do dwóch szpitali. Reuters podaje, że doznały lekkich obrażeń.

Pozostałych dziesięciu członków załogi rozdzielono między dwie inne placówki. Pięć osób przetransportowano do Walencji, a pięć pozostało na pokładzie jednostki ratowniczej. Ich stan był dobry.

Dyrektor generalny ds. sytuacji kryzysowych i spraw wewnętrznych rządu Balearów Pablo Gárriz powiedział, że zgłoszenie o zdarzeniu dotarło około godz. 1.20 od kapitanatu portu na Ibizie. Jak przekazał, w kadłubie statku doszło do uszkodzenia, które doprowadziło do zatonięcia jednostki.

Hiszpania uruchomiła plany awaryjne. Obawy o wyciek paliwa

W akcji uczestniczyła hiszpańska służba ratownictwa morskiego. Na miejsce skierowano statek Clara Campoamor, przystosowany do działań związanych z wyciekami ropy, oraz samolot monitorujący akwen. W działaniach uczestniczyły też trzy śmigłowce i pobliskie statki handlowe.

Nie wiadomo jeszcze, czy doszło do wycieku i jaka może być skala zagrożenia. Hiszpański urząd marynarki handlowej uruchomił Krajowy Morski Plan Przeciwdziałania Zanieczyszczeniom na poziomie drugim – drugim najwyższym w skali. Rząd Balearów aktywował z kolei regionalny plan ochrony ludności.

– Monitorujemy możliwe konsekwencje środowiskowe, jakie może mieć ten wypadek – powiedział Gárriz, cytowany przez Euronews. Władze czekają na wyniki ocen, by zdecydować o kolejnych działaniach.

Wrażliwy ekosystem u wybrzeży Ibizy

Akwen na północny wschód od Ibizy jest siedliskiem żółwi morskich, delfinów i burzyka balearskiego, jednego z najbardziej zagrożonych ptaków morskich w Europie. Znajdują się tam również rozległe łąki posydonii oceanicznej – trawy morskiej ważnej dla bioróżnorodności.

Reuters przypomina, że Hiszpania doświadczyła poważnej katastrofy ekologicznej w 2002 roku. Wówczas u wybrzeży Galicji zatonął tankowiec Prestige, a do morza przedostały się dziesiątki tysięcy ton ciężkiego oleju opałowego. Zanieczyszczeniu uległy setki plaż w Hiszpanii i Francji.