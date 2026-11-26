Szacowana wartość akcji, które trafią do amerykańskich dzieci, wynosi 18 mld dolarów. Po jednej akcji podaruje każdemu amerykańskiemu dziecku sama spółka SpaceX, drugą sprezentuje osobiście Musk.

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Jedna akcja dla każdego dziecka w USA od firmy SpaceX, druga od samego Elona Muska

„W przyszłym roku przekażę jedną ze swoich akcji SpaceX każdemu dziecku w Ameryce. To dopiero początek” – napisał Musk w serwisie X. „Przekazywanie ludziom bezpośrednio udziałów – czyli cząstek przyszłej gospodarki – to właściwa droga” – dodał. Z informacji przekazanych przez Muska wynika, że akcje SpaceX trafią do amerykańskich dzieci w przyszłym miesiącu.

Przedstawiciele SpaceX poinformowali wcześniej, że firma umieści jedną nowo wyemitowaną akcję zwykłą klasy A na każdym aktywnym „koncie Trumpa”. Musk zadeklarował, że przekaże z własnych zasobów taką samą liczbę akcji udostępnionych przez spółkę.

Wspomniane „Konto Trumpa” to program, którego celem jest umożliwienie Amerykanom poniżej 18. roku życia wejścia na rynek kapitałowy i budowania majątku od najmłodszych lat. W październiku Biały Dom poinformował o założeniu blisko 70 mln takich kont. Z danych udostępnionych w czerwcu wynika, że Musk posiadał około 6,42 mld akcji tej spółki. Na zamknięciu sesji giełdowej 25 listopada akcje SpaceX wyceniono na 127,44 dolara.

Anthropic przeznaczył 5 proc. swoich udziałów na fundusz służący „dobru publicznemu”

W ubiegłym miesiącu firma Anthropic, twórca rodziny dużych modeli językowych Claude, która niedawno weszła na giełdę, poinformowała, że przeznacza 5 proc. swoich udziałów na nowy fundusz służący „dobru publicznemu”. Przedstawiciele Anthropic deklarowali, że inicjatywa ta – której wartość przy obecnych cenach wynosi około 54 mld dolarów – zapewni firmie większą elastyczność oraz skalę działania, umożliwiając przekazywanie darowizn na rzecz ludzkości.

Z kolei Warren Buffett, emerytowany prezes Berkshire Hathaway i jedna z najbardziej znaczących postaci w świecie filantropii, przekazał już – według szacunków – 60 mld dolarów na dobroczynność. Większość pozostałej części jego majątku, wycenianego na około 150 mld dolarów, również ma zostać przeznaczona na cele charytatywne.

Fundacja Bill & Melinda Gates Foundation od momentu swojego powstania w 2000 r. przekazała na podobne cele ponad 100 mld dolarów.