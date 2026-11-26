W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Bruksela szykuje Europę na rewolucję kwantową

Europa nie chce powtórzyć błędów popełnionych podczas rozwoju sztucznej inteligencji. Bruksela i największe europejskie stolice przyznają, że Stany Zjednoczone oraz Chiny wyprzedziły Unię w wykorzystaniu potencjału AI. Komisja Europejska chce więc wcześniej przygotować się na kolejną technologiczną rewolucję – rozwój technologii kwantowych.

W środę Komisja przedstawiła propozycję ustawy stworzonej na wzór europejskiego aktu o chipach. Jej celem jest wzmocnienie pozycji Unii w technologiach kwantowych, odzyskanie suwerenności technologicznej oraz przygotowanie Europy na zagrożenia związane z rozwojem komputerów kwantowych.

Wraz z ustawą kwantową Bruksela zaproponowała również utworzenie nowego instrumentu inwestycyjnego – Sovereign Tech Equity Fund. Ma on zwiększyć finansowanie inwestycji w technologie kwantowe i inne kluczowe obszary do 50 mld euro. Dzięki temu europejskie firmy mają mieć większe możliwości konkurowania ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami.

Europa ma przy tym mocną pozycję wyjściową. Według przedstawionych danych jedna trzecia firm działających w sektorze technologii kwantowych pochodzi z Europy, a europejskie podmioty odpowiadają za 44 proc. patentów naukowych w tej dziedzinie. Pytanie pozostaje jednak, czy odpowiednie finansowanie i regulacje pozwolą przełożyć tę pozycję na przewagę technologiczną.

Decyzje środowiskowe blokują inwestycje. Na zgodę można czekać prawie dwa lata

662 dni – tyle średnio trwa uzyskanie decyzji środowiskowej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Problem nie dotyczy jednak wyłącznie inwestycji drogowych. Kolejarze wskazują na niemal identyczny wynik – około 660 dni.

Skala problemu jest jeszcze większa w przypadku bardziej skomplikowanych przedsięwzięć. Jak wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej”, Metro Warszawskie na decyzję środowiskową czeka już cztery lata. Brak decyzji skutecznie blokuje rozpoczęcie prac związanych z trzecią linią metra.

Wąskim gardłem systemu są regionalne dyrekcje ochrony środowiska. W Polsce działa ich 16, a każda obsługuje po kilka tysięcy spraw rocznie. Analiza wniosków pokazuje, że im bardziej skomplikowana inwestycja, tym dłuższy jest czas oczekiwania na decyzję.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest zwiększenie zatrudnienia w urzędach. O dodatkowe etaty apelują między innymi GDDKiA oraz przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury Mirosław Suchoń. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przyznaje, że zna problem, ale wskazuje, że decyzja o sfinansowaniu kolejnych etatów nie leży w jego kompetencjach.

Europejski przemysł ma problemy finansowe. Zagrożone miliony miejsc pracy

Europejski przemysł znajduje się pod coraz większą presją. Według najnowszego raportu McKinsey & Company w 2025 roku niemal połowa firm przemysłowych w Europie była w trudnej sytuacji finansowej. To o 6 pkt proc. więcej niż w 2023 roku.

Autorzy raportu wskazują, że problemy finansowe przedsiębiorstw przemysłowych mogą odbić się na zatrudnieniu. Według ich szacunków zagrożenie dotyczy ponad 3,5 mln miejsc pracy w całej Europie.

Problemy europejskiego przemysłu widać również w danych dotyczących największych gospodarek. PKB Niemiec w trzecim kwartale wzrósł o zaledwie 0,1 proc. kwartał do kwartału. Odczyt był słabszy od wcześniejszych szacunków, które zakładały dwukrotnie szybsze tempo wzrostu.

Za spowolnieniem niemieckiej gospodarki w drugiej połowie roku stoją przede wszystkim słabszy eksport oraz spadek inwestycji. Jednocześnie europejskie przedsiębiorstwa muszą mierzyć się z presją kosztową i rosnącą konkurencją ze strony firm spoza Europy.

Co dalej z polskimi akcjami? Analitycy widzą dobre fundamenty, ale mniej argumentów za wzrostami

Środowa sesja przyniosła kolejny spadek indeksu szerokiego rynku. WIG stracił 1,5 proc., oddalając się od szczytu z 16 listopada. Jednocześnie rośnie liczba spółek, których wyceny rynkowe są już wysokie w stosunku do prognozowanych wyników.

Wśród przedsiębiorstw wskazywanych przez „Parkiet” znalazły się między innymi Synthaverse, Budimex, Newag oraz mBank. Szczególną uwagę zwraca sektor bankowy, który jest najważniejszą częścią portfela WIG20. W ostatnim czasie pogorszyły się nastroje właśnie w tej grupie spółek.

Perspektywy dla polskiego rynku akcji są więc niejednoznaczne. Marcin Materna z Biura Maklerskiego Banku Millennium zwraca uwagę, że fundamenty polskiej gospodarki pozostają relatywnie dobre, ale jednocześnie coraz trudniej wskazać oczywiste argumenty przemawiające za dalszym dynamicznym wzrostem wycen.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.