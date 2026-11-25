Z tego artykułu dowiesz się: O kulisach nagłych zmian personalnych na kluczowych stanowiskach w zarządzie Orlenu.

Jakie są nieoficjalne powody odwołania menedżerów powołanych zaledwie kilka miesięcy wcześniej.

Dlaczego dymisja jednego z wiceprezesów jest tak dużym zaskoczeniem dla rynku.

Co ostatnie decyzje rady nadzorczej mówią o wewnętrznym układzie sił w koncernie.

O zmianach w spółce, w tym odwołaniu wiceprezesa Jędrzejczyka, mówiło się od kilku miesięcy. Za każdym razem, kiedy zwoływała się rada nadzorcza, pojawiały się te informacje. Tym razem faktycznie doszło do zmiany.

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Brak powodów odwołania wiceprezesów Orlenu

W opublikowanym w środę po południu raporcie bieżącym Orlenu czytamy, że „rada nadzorcza spółki postanowiła odwołać z dniem 25 listopada 2026 r. pana Sławomira Jędrzejczyka ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. finansowych oraz pana Marka Balawejdera ze stanowiska wiceprezesa zarządu ds. consumers and products”. Przyczyn odwołania nie podano.

Balawejder został powołany do zarządu Orlenu w czerwcu 2024 r., natomiast Jędrzejczyk – we wrześniu 2025 r. Funkcję wiceprezesa Orlenu ds. finansowych Jędrzejczyk pełnił także w latach 2008–2017. Kiedy wrócił do Orlenu rok temu, mówiło się, że może zastąpić nawet obecnego prezesa. Komentatorzy podkreślali, że to powrót osoby, która już za finanse Orlenu odpowiadała w przeszłości przez niemal dekadę. Obecne zmiany są więc najprawdopodobniej efektem przetasowań i zmiany układu sił w koncernie. Prezesem pozostaje Ireneusz Fąfara, który ma wsparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Obecny skład zarządu to Ireneusz Fąfara jako prezes, Ireneusz Sitarski – wiceprezes ds. downstream, Robert Soszyński – wiceprezes ds. operacyjnych, Marcin Wasilewski – wiceprezes ds. rozwoju i inwestycji (dotychczas wiceprezes ds. transformacji), Sławomir Staszak – wiceprezes ds. energii, Wiesław Prugar – wiceprezes ds. upstream i Paweł Wojtunik – wiceprezes ds. bezpieczeństwa i ryzyka.

Niedawno konkurs i już odwołanie

Mimo że o odwołaniu Jędrzejczyka spekulowano od miesięcy, dzisiejsze zmiany mogą być też jednak odczytywane jako pewne zaskoczenie. W czerwcu rada nadzorcza powołała „nowych-starych” członków zarządu na nową kadencję, w tym dzisiaj odwołanych.

Rozstrzygnięty w czerwcu konkurs nie przewidywał poszukiwania kandydata na stanowisko wiceprezesa ds. bezpieczeństwa i ryzyka. Decyzją Ministerstwa Aktywów Państwowych na to stanowisko w lutym został powołany Paweł Wojtunik. Dlatego też Wojtunik najprawdopodobniej zostanie w zarządzie.