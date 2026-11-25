Aż 65 proc. badanych za luksus uznało zdrowie własne i najbliższych, 43 proc. spokój, a 42 proc. poczucie bezpieczeństwa – wynika z najnowszego sondażu CBOS. Autorzy badania ocenili, że pokazuje ono, że Polacy utożsamiają luksus z wartościami niematerialnymi.

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Co jest luksusem dla Polaków? CBOS: zdrowie swoje i bliskich oraz spokój

W październikowym badaniu ankieterzy CBOS pytali respondentów, co uważają za największy luksus w dzisiejszej Polsce. Każda z pytanych osób miała możliwość wskazania maksymalnie trzech odpowiedzi.

65 proc. badanych za luksus uznało zdrowie własne i najbliższych, dla 43 proc. respondentów jest to spokój na co dzień, a więc życie bez pośpiechu, a dla 42 proc. – poczucie bezpieczeństwa. 34 proc. ankietowanych luksusem nazwało wystarczającą ilość czasu dla siebie i bliskich. Na piątym miejscu (22 proc.) znalazło się podróżowanie i poznawanie świata. 18 proc. wskazało posiadanie dużego domu lub mieszkania, a 15 proc. – dużych oszczędności i majątku.

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Osoby utożsamiające luksus z markową odzieżą, biżuterią czy zegarkami, udziałem w ekskluzywnych imprezach i wydarzeniach, a także z korzystaniem z zabiegów medycyny estetycznej stanowiły po 2 proc. badanych.

Według CBOS wyniki pokazują m.in. brak poczucia pewności wobec niewydolności systemu ochrony zdrowia oraz większą świadomość i dbałość o dobrostan psychiczny.

„Świadczą również o zmianach wzorców zagospodarowania czasu wolnego, zacieraniu się różnic pomiędzy byciem realnym i wirtualnym” – wskazali autorzy badania.

CBOS: zdrowie ważniejsze dla kobiet i seniorów

Z badania wynika również, że zdrowie jako luksus częściej postrzegają kobiety (70 proc.) niż mężczyźni (60 proc.), osoby powyżej 65. roku życia (75 proc.), ankietowani z wykształceniem podstawowym (76 proc.), rolnicy (84 proc.) i respondenci uzyskujący najniższe dochody per capita (77 proc.). Rzadziej takiej odpowiedzi udzielali mieszkańcy miast liczących ponad 100 tys. mieszkańców (53 proc. i 58 proc. w zależności od kategorii).

Spokój najbardziej cenią osoby od 55 do 64 lat (55 proc.), a najrzadziej młodzi respondenci w wieku 18–24 lata (23 proc.).

Uczestnicy badania, którzy mają 35–44 lata, częściej niż inni utożsamiają luksus z wystarczającą ilością czasu dla siebie i bliskich (43 proc.), a osoby powyżej 65. roku życia są tego zdania zdecydowanie rzadziej (21 proc.).

Wystarczająca ilość czasu jest uważana za luksus także przez badanych z wyższym wykształceniem (43 proc.), kadrę kierowniczą (46 proc.) oraz średni personel i techników (45 proc.).

Najmłodsi respondenci i osoby o poglądach lewicowych częściej niż przeciętnie za luksus uważają podróżowanie i poznawanie świata (odpowiednio 42 proc. i 32 proc.). Zdecydowanie rzadziej z taką definicją luksusu zgadzają się osoby o poglądach prawicowych (15 proc.) oraz respondenci źle oceniający swoje warunki materialne (8 proc.).

Duży dom lub mieszkanie luksusem dla młodych

Ze stwierdzeniem, że luksusem jest posiadanie dużego domu lub mieszkania, częściej zgadzają się młodsi respondenci, mający 18–34 lata (26 proc. i 28 proc. – zależnie od kategorii), osoby bezrobotne (33 proc.), mieszkańcy miast liczących od 100 tys. mieszkańców, ale nieprzekraczających pół miliona (33 proc.), a także raczej mężczyźni (21 proc.) niż kobiety (14 proc.).

Mężczyźni częściej utożsamiają luksus z posiadaniem dużych oszczędności i majątku (19 proc. wobec 10 proc. wśród kobiet) oraz z posiadaniem dobrego samochodu (11 proc. wobec 6 proc.).

Według autorów badania wyniki pokazują, że „współcześni Polacy utożsamiają luksus przede wszystkim z wartościami niematerialnymi, takimi jak zdrowie, bezpieczeństwo, spokój oraz czas dla najbliższych”.

Badanie zrealizowano od 1 do 11 października na próbie liczącej 1028 osób, w tym 60,7 proc. metodą CAPI, 25,3 proc. – CATI i 14 proc. – CAWI.