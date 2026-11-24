Dr Joanna Bagniewska jest zoolożką i popularyzatorką nauki. Stopień doktora uzyskała na Wydziale Zoologii Uniwersytetu Oksfordzkiego. Badała różne gatunki zwierząt – od wombatów i walabii, po kretoszczury i szakale. Wykłada nauki o środowisku na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie prowadzi program studiów podyplomowych z ekologii. Nakładem wydawnictwa Insignis w Polsce ukazała się właśnie jej książka „Bestiariusz naszych czasów. Opowieści o niezwykłych stworzeniach”. PAP rozmawiała z dr Bagniewską o jej książce i fascynującym świecie zwierząt.

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Średniowieczne bestiariusze inspiracją do opowieści o zwierzętach

Dr Joanna Bagniewska wyjaśniła, że pomysł na napisanie „Bestiariusza” był odpowiedzią na średniowieczne dzieła, których autorzy wykorzystywali zwierzęta do celów teologicznych i moralizatorskich. Wierzyli, że Bóg przemawia do ludzi za pośrednictwem natury, a zachowania zwierząt ilustrują ludzkie postępowanie. Jeśli fakty nie pasowały do przyjętej interpretacji, zmieniali je zamiast wniosków teologicznych.

Zoolożka postanowiła odwrócić tę koncepcję. Zachowała formę bestiariusza, ale opisy zwierząt wykorzystała do opowieści o ekologii, ewolucji i ochronie gatunków, opierając się na źródłach naukowych.

Przyznała, że antropomorfizacja, czyli przypisywanie zwierzętom ludzkich cech, pomaga zrozumieć przyrodę. Zaznaczyła jednak, że każdy gatunek zasługuje na ochronę, niezależnie od tego, czy człowiek uważa go za piękny, czy odrażający.

Przykładem jest ślimak bananiak smukły, u którego występuje apofallacja, czyli odgryzanie zakleszczonego narządu rozrodczego partnera. Zdaniem zoolożki trudno określić, co odczuwa ślimak, ale proces ten wygląda na bolesny.

Miliony nieodkrytych gatunków zwierząt

Bagniewska przyznała, że praca nad książką poszerzyła jej wiedzę o różnorodności świata zwierząt. Wcześniej zajmowała się przede wszystkim ssakami, które stanowią zaledwie 0,4 proc. opisanych gatunków zwierząt. Zdecydowana większość należy do stawonogów.

Szacunki liczby gatunków zamieszkujących Ziemię wahają się od 8 do nawet 163 mln. Dotychczas opisano niespełna półtora miliona, a ich rzeczywistą liczbę można jedynie szacować na podstawie modeli matematycznych i badań terenowych.

Nowe gatunki odkrywane są także w muzeach, wśród okazów przechowywanych przez dziesięciolecia. Zdarza się jednak, że miejsca, z których pochodzą, już nie istnieją. Wówczas gatunek może być wymarły, zanim naukowcy zdążą poznać jego biologię.

Według Bagniewskiej światem zwierząt rządzą przede wszystkim przetrwanie i reprodukcja, czyli dążenie do przekazania genów kolejnym pokoleniom. Zastrzegła jednak, że w przypadku człowieka sytuacja jest bardziej złożona, a decyzje dotyczące posiadania potomstwa powinny pozostać kwestią indywidualnego wyboru.

Jak wyglądałby świat rządzony przez mrówki i golce?

Rozważając hipotetyczny świat zdominowany przez mrówki, Bagniewska zauważyła, że owady te potrafią budować skomplikowane struktury, współpracować i dzielić się zadaniami. Uprawiają nawet grzyby pod ziemią, co można porównać do rolnictwa.

Jej zdaniem świat rządzony przez mrówki przypominałby system totalitarny, a komunikacja opierałaby się na feromonach i innych sygnałach chemicznych. Zamiast internetu mógłby istnieć jego zapachowy odpowiednik.

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Jeszcze inaczej wyglądałby świat zorganizowany na wzór kolonii golców, czyli gryzoni żyjących pod ziemią. Mniejsze osobniki zdobywałyby pokarm i opiekowały się rodzeństwem, a większe samce broniłyby kolonii lub zostawały partnerami królowej.

Cała społeczność pozostawałaby pod kontrolą samicy-królowej. Bagniewska zwróciła też uwagę na koprofagię, czyli zjadanie odchodów. Golce w ten sposób ponownie przyswajają składniki pokarmowe, a królowa może wpływać na członków kolonii za pośrednictwem hormonów obecnych w jej odchodach.

Pandy jedzą, a szczury pomagają innym

Bagniewska uważa pandę wielką za zwierzę przeceniane przez ludzi. Choć należy do rzędu drapieżnych, żywi się głównie bambusem, z którego przyswaja jedynie około 17 proc. pokarmu. Musi więc codziennie zjadać jego ogromne ilości, sięgające nawet 45 proc. masy ciała.

Pandy poświęcają większość czasu na jedzenie, a rozmnażanie nie jest ich mocną stroną. Noworodki ważą zaledwie około 120 gramów i są tak delikatne, że matka może je przypadkowo przygnieść.

Za jedne z najbardziej niedocenianych zwierząt zoolożka uznała natomiast szczury. Wbrew stereotypom są inteligentne, empatyczne i społeczne. Badania pokazują, że postawione przed wyborem między czekoladowym przysmakiem a uwolnieniem innego szczura mogą wybrać pomoc współtowarzyszowi.

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Potrafią też prowadzić specjalnie skonstruowane pojazdy. Zdaniem Bagniewskiej wykazują cechy przypominające ludzką inteligencję emocjonalną. Ich empatia może obejmować nawet roboty wyglądające jak szczury.

Zoolożka zakwestionowała również określenie „wyścig szczurów”, które niewiele ma wspólnego z rzeczywistym zachowaniem tych gryzoni.

Wśród niedocenianych zwierząt wymieniła także gołębie, nazywane czasem „latającymi szczurami”. Są doskonałymi nawigatorami, a swoje młode karmią tzw. ptasim mlekiem – bogatą w tłuszcze i białko substancją wytwarzaną zarówno przez samice, jak i samce.

Mity o zwierzętach przetrwały tysiące lat

Bagniewska zwróciła uwagę, że wiele fałszywych przekonań o zwierzętach przetrwało do współczesności. Przykładem jest wizerunek jeża niosącego na kolcach jabłko. Choć jeże nie robią takich zapasów, ilustracje te nadal pojawiają się w książkach dla dzieci. Mit ma ponad dwa tysiące lat.

Znacznie groźniejsze są jednak przekonania o leczniczych właściwościach części ciał dzikich zwierząt. Tradycyjna medycyna oparta na takich wierzeniach zagraża łuskowcom, kukangom, tygrysom i nosorożcom.

Zoolożka podkreśliła, że nie ma naukowych dowodów potwierdzających przypisywane im właściwości lecznicze. Pozyskiwaniu takich surowców często towarzyszy okrucieństwo, a wiele wykorzystywanych gatunków jest zagrożonych wyginięciem.

Odnosząc się do zwierzęcych emocji, Bagniewska podkreśliła, że pytania o nienawiść, zemstę czy zło mają charakter bardziej filozoficzny niż zoologiczny.

Jej zdaniem trudno mówić o złu w świecie zwierząt, ponieważ wymaga ono świadomej intencji. Dopuściła jednak możliwość występowania emocji przypominających nienawiść, zwłaszcza u ssaków o rozbudowanym życiu emocjonalnym.

Przykładem jest pies, który gryzie oprawcę. Takie zachowanie może wynikać z instynktu samozachowawczego, a nie złośliwości.

Szympansy rezygnują z lepszych narzędzi, by dopasować się do grupy

Na zakończenie Bagniewska przytoczyła przykład szympansów, które wykorzystują kamienie do rozbijania orzechów. Niektóre kamienie są twardsze i mają lepszy kształt, dzięki czemu pozwalają szybciej zdobywać pożywienie.

Nie wszystkie grupy szympansów korzystają jednak z najskuteczniejszych narzędzi. Samice, które opuszczają rodzinną grupę i trafiają do społeczności używającej gorszych kamieni, zamiast wprowadzać znane sobie rozwiązania, dostosowują się do nowych zwyczajów.

Bagniewska porównała to do sytuacji człowieka rozpoczynającego pracę w nowym miejscu, który najpierw stara się zdobyć zaufanie współpracowników, zamiast od razu zmieniać obowiązujące zasady. Z obserwacji wynika jednak, że samice szympansów mogą później przekazywać swoim dzieciom umiejętność korzystania z lepszych narzędzi.

Zdaniem zoolożki pokazuje to, że również w świecie szympansów kultura i presja społeczna mogą hamować innowacje. Jest to zachowanie niezwykle podobne do ludzkiego.