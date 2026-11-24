Deputowani Dumy Państwowej zaproponowali zmiany w ustawie „O państwowym wsparciu kinematografii”. Zgodnie z inicjatywą, w ciągu roku zostaną wprowadzone okresy, w których kina nie będą mogły wyświetlać filmów zagranicznych lub będą zobowiązane do utrzymania minimalnego czasu wyświetlania filmów rosyjskich. Łączny czas trwania tych okresów nie będzie przekraczał połowy dni kwartału i wyniesie około 45 dni.

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Uzyskanie licencji dystrybucyjnej dla filmów od zagranicznych dystrybutorów będzie kosztować 5 milionów rubli, a dla filmów animowanych – 3 miliony rubli. Środki zostaną przeznaczone na „monitoring projekcji filmowych”, który nadzoruje repertuar kin.

Licencje nie będą wymagane w przypadku filmów z krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (poza Rosją są to Armenia, Białoruś, Kazachstan i Kirgistan), laureatów festiwali filmowych z listy rządowej ani filmów wydanych przed 1993 r.

Ponadto posiadacze licencji dystrybucji filmów zagranicznych będą zobowiązani do przekazywania 10 proc. wpływów z biletów za każdy kwartał na rozwój rosyjskiego kina.

Zmiany mają wejść w życie 1 marca 2027 r.

Rosyjscy twórcy zaniepokojeni konkurencją

Rosyjskie media przypominają, że dyskusje dot. kwot dla filmów zagranicznych toczyły się już od 2025 r. Wówczas reżyser i przewodniczący Rosyjskiego Związku Autorów Zdjęć Filmowych Nikita Michałkow zaapelował do Władimira Putina o ograniczenie dystrybucji filmów amerykańskich. Zaproponował dla dystrybutorów takich produkcji „opłatę wpisową” w wysokości 5 milionów rubli za możliwość emisji.

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W kolejnych miesiącach pomysł poparła też minister kultury Olga Lubimowa. Wskazywała, że kino rosyjskie może znaleźć się w tarapatach, jeśli zaczną się luzować ograniczenia i coraz więcej filmów zachodnich będzie wracało do kin.

Władimir Putin z kolei na początku 2026 r. chwalił Chiny za surowe przepisy dotyczące dystrybucji zagranicznych filmów i twierdził, że państwo powinno wspierać kino rosyjskie.

- Przymykamy oczy na pewne ideologicznie głupie rzeczy, których nie potrzebujemy. I nie wspieramy finansowo naszych własnych producentów - mówił Putin.

Meduza przypomina, że premiery filmów zagranicznych wielokrotnie były przekładane, by dać szansę rosyjskim produkcjom. W lipcu 2026 r. dystrybutorzy zwrócili się z prośbą o przesunięcie premiery filmu „Spider-Man: Całkiem nowy dzień” na rzecz rosyjskiego obrazu „Ostatni Rycerz: Kołobok”. Krajowy film był mocno krytykowany i nie uzyskał kasowego sukcesu.