Po reformie emerytalnej składki za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego finansuje budżet państwa. ZUS zapisuje je na indywidualnym koncie rodzica i co roku waloryzuje. Rodzic dzieci urodzonych po 31 grudnia 1998 r. nie musi składać żadnego dodatkowego wniosku, by ZUS uwzględnił te składki przy obliczaniu emerytury.

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Ile lat opieki nad dziećmi można doliczyć do stażu?

Inaczej wygląda sytuacja osób, które zajmowały się dziećmi przed 1999 r., czyli przed reformą emerytalną. W ich przypadku ZUS wyliczał kwotę kapitału początkowego, która była zależna od wymiaru udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed 1 stycznia 1999 r., podstawy wymiaru oraz współczynnika p, który służy do obliczenia tzw. części socjalnej. Przez długi czas okres opieki nad dzieckiem był traktowany jako okres nieskładkowy i liczono go jako 0,7 proc. podstawy wymiaru za każdy rok opieki. W 2015 r. zmieniono te zasady i od tego czasu przy ustalaniu kapitału początkowego okresy opieki nad dzieckiem przed 1999 r. są już liczone jako 1,3 proc. podstawy wymiaru kapitału początkowego za każdy rok tych okresów.

Zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy o emeryturach i rentach z FUS do stażu można zaliczyć do 3 lat opieki nad każdym dzieckiem w wieku do 4 lat, przy czym łączny limit wynosi 6 lat. Liczy się czas, w którym rodzic korzystał z urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego na opiekę lub z tego powodu nie pracował. Jeśli dziecku przysługiwał zasiłek pielęgnacyjny ze względu na stan zdrowia, można uwzględnić dodatkowo do 3 lat opieki nad tym dzieckiem.

Jak złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

Po zmianie przepisów i podniesieniu przelicznika, wiele osób miało szansę otrzymać wyższe świadczenia. Warto jednak wiedzieć, że w tym przypadku ZUS nie przeliczał emerytury z urzędu i jeśli nie złożyliśmy odpowiedniego wniosku, jej wartość nie zmieniła się. Co należy zrobić w tej sytuacji?

Jeśli ZUS przyznał emeryturę na podstawie starych zasad, można złożyć wniosek o jej przeliczenie na formularzu ERPO. Dokument można złożyć w dowolnym momencie, a wyższe świadczenie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okresy urlopu wychowawczego, np. świadectwa pracy, zaświadczenia pracodawcy o urlopie wychowawczym lub bezpłatnym, a także skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Po złożeniu dokumentów ZUS ma obowiązek ponownie przeliczyć kapitał początkowy z wyższym wskaźnikiem. Na wydanie decyzji ma 60 dni.