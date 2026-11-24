Prywatne dzienniki papieża Franciszka, opublikowane po jego śmierci, ujawniają, że w latach 2021–2022 przechodził kryzys duchowy związany nie tylko z osobistymi wątpliwościami, lecz także ze sposobem sprawowania władzy w Kościele. Reuters i Associated Press zwracają uwagę, że Franciszek opisywał w nich pokusy, które wiązał z działaniem diabła, oraz obawę, że zacznie traktować ludzi jak narzędzia do realizacji własnych celów.

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Książka „Prywatny dziennik papieża Franciszka” zawiera fragmenty zapisków prowadzonych od 1992 do sierpnia 2024 r. Wyboru dokonał kardynał Víctor Manuel Fernández, argentyński teolog stojący na czele watykańskiej Dykasterii Nauki Wiary. Jego komentarze uzupełniają wpisy papieża i przedstawiają kontekst opisywanych wydarzeń. Jak podaje AP, najbardziej poufne myśli Franciszek zapisywał szyfrem, którego nie zamieszczono w publikacji.

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Kryzys duchowy Papieża Franciszka. Lęk przed nadużywaniem władzy

Według relacji Fernándeza zasadniczy kryzys rozpoczął się w styczniu 2021 r. i trwał do końca 2022 roku. Nie chodziło wyłącznie o wątpliwości religijne. Jak wynika z komentarza kardynała przytoczonego przez AP, Franciszek zmagał się z „pokusą sprawowania władzy w sposób nieograniczony i z przekonaniem, że sam może rozwiązać problemy wszystkich”.

AP przypomina, że papież już w 2013 r., w pierwszym wywiadzie po wyborze, mówił o swojej skłonności do autorytarnego sprawowania władzy. W dziennikach powracał do obawy, że stanie się kimś, kto manipuluje innymi i wykorzystuje ich do własnych celów. Podczas spotkania w 2023 r., jak relacjonuje Fernández, Franciszek tłumaczył, że nie chciał być „lalkarzem”, który steruje ludźmi zgodnie z własną wygodą.

W zapiskach z grudnia 2022 r. papież opisał, że jego stan łączył się z problemami zarządzania, presją podejmowania decyzji oraz poczuciem duchowej oschłości i opuszczenia. Fernández interpretował te doświadczenia jako walkę z pokusą wszechmocy i przekonaniem, że papież może postawić się ponad innymi.

Wizje diabła i wejścia do piekła w zapiskach papieża

Franciszek opisywał także doświadczenia, które uznawał za spotkania z diabłem. Wpis ze stycznia 2021 r. wymienia trzy takie sytuacje z różnych okresów jego życia, w tym jedną z czasów pontyfikatu, podczas spotkania z watykańskimi urzędnikami. Papież zapamiętał wówczas – jak napisał – „potężny, chrapliwy głos”.

W dzienniku znalazł się również zapis z czerwca 2018 r.: „Ostatniej nocy zobaczyłem wejście do piekła”. Franciszek dodał, że zajrzał do środka i się przestraszył. Napisał też, że chwycił różaniec „jak broń” i podziękował Bogu za pomoc.

Associated Press łączy te zapiski z reakcją papieża na skandal nadużyć seksualnych w Chile. Podczas wizyty w styczniu 2018 r. Franciszek podważał wiarygodność ofiar jednego z tamtejszych duchownych. Po krytyce ze strony dziennikarzy, w tym AP, zlecił dochodzenie i uznał, że ofiary mówiły prawdę, a on sam został wprowadzony w błąd przez chilijskich hierarchów.

W późniejszym zapisie przyznał, że nie zdawał sobie wcześniej sprawy ze skali problemu. W czerwcu 2018 r. odniósł wizję wejścia do piekła do chilijskiego skandalu. W kolejnych miesiącach pisał o wstydzie, jaki sprawa przyniosła Kościołowi, i potrzebie nawrócenia.

Choroba, śledztwo w Watykanie i presja decyzji

AP wskazuje, że początek kryzysu zbiegł się z trudnym okresem dla Franciszka. W styczniu 2021 r. odwołał publiczne wystąpienia, a Watykan informował o nawrocie rwy kulszowej. Fernández ujawnił jednak, że papież cierpiał wtedy również z powodu silnego bólu związanego z chorobą jelit. W lipcu 2021 r. przeszedł operację usunięcia 33 centymetrów okrężnicy i spędził w szpitalu 10 dni.

W tym samym czasie w Watykanie trwało dochodzenie dotyczące finansów Stolicy Apostolskiej. Franciszek wcześniej odsunął kardynała Angela Becciu, podejrzewając go o sprzeniewierzenie środków. Śledztwo i późniejsze procesy miały pokazać determinację papieża w zwalczaniu nadużyć. AP zauważa, że Fernández nie opisuje wprost tego postępowania, ale przytacza słowa Franciszka o presji związanej z zarządzaniem i podejmowaniem decyzji.

Według Fernándeza papież przezwyciężył kryzys, powierzając się Bożemu miłosierdziu. Pod koniec grudnia 2022 r. miał uznać, że doświadczenie to zmusiło go do rozpoznania i pokonania nagromadzonych w nim trudności.

Co dzienniki mówią o papieżu Leonie XIV?

W zapiskach znalazły się także oceny innych hierarchów. Franciszek pozytywnie wypowiadał się o kardynale Robercie Prevoscie, który w maju 2025 r. został jego następcą i przyjął imię Leona XIV. Według Fernándeza określił go jako „wielkiego duszpasterza, hojnego misjonarza i człowieka bez skazy”.

Dzienniki kończą się w sierpniu 2024 r. Franciszek pokazał je wcześniej Fernándezowi i powierzył mu ich opracowanie po swojej śmierci.