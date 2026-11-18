Do zdarzenia doszło w poniedziałek 16 listopada, gdy Ojciec Święty kończył swoją 12-dniową pielgrzymkę po Ameryce Południowej.

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Papież Leon XIV trafiony różańcem w twarz w czasie pobytu w Peru

Leon XIV jechał pozbawionym bocznych okien papamobile na mszę pożegnalną w bazie lotniczej Las Palmas w Limie, stolicy Peru. W pewnym momencie jedna z osób w tłumie rzuciła w kierunku papieża różaniec. Przedmiot trafił papieża w okolice tuż pod prawym okiem.

Ojciec Święty chwycił się za twarz, na której na moment pojawił się grymas bólu. Na szczęście okazało się, że nie odniósł obrażeń, a już po chwili bez problemu kontynuował przejazd i wrócił do udzielania błogosławieństw.

Na zdarzenie, które zarejestrowały kamery, zwróciła uwagę agencja Reuters. Jednocześnie przypomniała, że wcześniej Leonowi XIV udawało się łapać przedmioty rzucane przez wiernych.

Różaniec trafił Leona XIV w twarz. Papież odniósł się do zdarzenia

Jak donosi serwis Vatican News, do sytuacji związanej z różańcem odniosła się w rozmowie z Leonem XIV dziennikarka peruwiańskiej telewizji, Fatima Massadolid. Zapytała papieża, jak odbiera ten gest i czy rozumie, że Peruwiańczycy przez różne czyny chcą okazać mu miłość.

- Serdeczność Peruwiańczyków, także tej osoby, która z wielką wiarą chciała po prostu podarować mi różaniec, to coś, co pozostaje w sercu… Może także w oku… – odpowiedział Ojciec Święty, cytowany przez serwis. – Przejeżdżałem samochodem, a ludzie chcieli dotknąć szyby papieskiego samochodu, próbowali przedostać się przez kordony Policji Narodowej. Chcieli jednak przeżyć, poczuć i doświadczyć tej wiary – dodał Leon XIV.

Podkreślił również, że stara się być blisko ludzi, od których wiele otrzymuje. Zaznaczył, że w trakcie wizyty w Peru czuł, że wszyscy pragną dzielić się entuzjazmem wiary i chcą otrzymać błogosławieństwo za pośrednictwem papieża.

- To trochę jak w Ewangelii, gdy kobieta pragnęła jedynie dotknąć płaszcza Chrystusa, aby otrzymać Jego błogosławieństwo. Ten entuzjazm, ta wiara, ta pobożność są naprawdę darem Boga, którym dzielimy się ze wszystkimi, z całym światem będącym świadkiem tego, co przeżyliśmy. Dziękuję Bogu. Nie znajduję innych słów – przyznał Leon XIV.