W wydanej we wtorek książce „Promise Me, America” Joe Biden wraca do najważniejszych wydarzeń swojej prezydentury. Duża część wspomnień dotyczy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ale były przywódca USA wielokrotnie odnosi się również do Polski. W każdym przypadku robi to w pozytywnym kontekście.

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Szczególnie dużo miejsca poświęcił drugiej wizycie w Warszawie, którą złożył w lutym 2023 r., bezpośrednio po podróży do Kijowa w pierwszą rocznicę pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Biden z uznaniem opisał zmiany, jakie zaszły w polskiej stolicy na przestrzeni ostatnich dekad.

„Za każdym razem, gdy przyjeżdżałem do Warszawy, podziwiałem jej przemianę z szarego miasta, jakim była przez długie dekady rosyjskiej dominacji, w porywające centrum kulturalne i gospodarcze nowej Europy. Trudno było uwierzyć, że kiedyś podpisano tu Układ Warszawski” – napisał.

Były prezydent podkreślił również znaczenie Polski jako sojusznika Stanów Zjednoczonych i członka NATO. Zaznaczył, że jej pozycja i zaangażowanie w Sojuszu były źródłem frustracji Władimira Putina. Biden wspomniał także o szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki, zorganizowanym wspólnie z Polską. Zwrócił uwagę, że polscy uczestnicy zdawali sobie sprawę z historycznej wagi wydarzenia, mając w pamięci doświadczenia II wojny światowej.

„Polacy pamiętali całą tę historię. Dziś są zaciekle niepodlegli i należą do najhojniejszych płatników NATO” – ocenił.

Wspomnienia dotyczą również szczegółów samego spotkania. Szczyt przypadł w Środę Popielcową. Biden uczestniczył wcześniej w prywatnej mszy odprawionej w hotelu, a na wydarzenie przybył z popielcowym krzyżem na czole. Z uznaniem opisał również reakcję warszawskiego tłumu podczas swojego przemówienia na dziedzińcu Zamku Królewskiego.

Tajna podróż Bidena przez Rzeszów i Przemyśl

Sporo miejsca w książce zajmują kulisy podróży amerykańskiego prezydenta do Kijowa w lutym 2023 r. Wizyta była przygotowywana w ścisłej tajemnicy. Wiedziało o niej zaledwie dwóch dziennikarzy, którzy towarzyszyli Bidenowi, a w Waszyngtonie starano się stworzyć wrażenie, że nadal przebywa on w Białym Domu. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa zastosowano również na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Samolot z prezydentem wylądował tam po międzylądowaniu w niemieckim Ramstein.

„Zapadał zmrok i była mgła, co tylko dodawało całej scenie szpiegowskiego klimatu. Od wybuchu wojny w Ukrainie okolica szybko stała się głównym węzłem przerzutu towarów i ludzi, a teraz nagle także prezydenta Stanów Zjednoczonych” – wspominał Biden.

Były prezydent opisał również sposób, w jaki opuszczał pokład samolotu. Wyszedł tylnymi drzwiami, ubrany w czapkę, szalik i maseczkę. Tymczasem przednim wyjściem, zwykle przeznaczonym dla najważniejszych gości, wyszedł jego doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

„Tak jak pracownicy, sam niosłem swoje torby. Nikt mnie nie rozpoznał” – napisał.

Następnie kolumna samochodów ruszyła w kierunku Przemyśla. Pojazdy poruszały się bez syren, aby nie zwracać na siebie uwagi. Biden zwrócił uwagę na tamtejszy dworzec kolejowy, określając go jako „piękny stary dworzec” z czasów Habsburgów. Z przymrużeniem oka zauważył, że w normalnych okolicznościach prawdopodobnie nie pozwolono by mu wejść do takiego budynku.

Rosję poinformowano o podróży amerykańskiego prezydenta krótko przed jej rozpoczęciem. Waszyngton ostrzegł Moskwę przed poważnymi konsekwencjami, gdyby doszło do próby zakłócenia wizyty. Mimo to Biden przyznaje, że do końca nie miał pewności, czy podróż jest bezpieczna.

Wśród pamiątek z Kijowa zachował rysunek otrzymany od Kyryla Zełenskiego, 10-letniego wówczas syna ukraińskiego prezydenta. Chłopiec napisał po angielsku: „Drogi Panie Prezydencie, dziękuję, że pomaga Pan mojemu tacie nas wszystkich uratować”. Dołączył do tego rysunek wyrzutni rakietowej. Jak wspomina Biden, praca wisiała na ścianie jego gabinetu aż do końca prezydentury.