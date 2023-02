Czytaj więcej Polityka Relacja na żywo: Prezydent USA Joe Biden z wizytą w Polsce Joe Biden przybył do Polski z Ukrainy w poniedziałek wieczorem. Dziś spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i rozmowy międzypaństwowe. O godzinie 17.30 prezydent USA wygłosi przemówienie w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Oto najważniejsze wydarzenia pierwszego dnia wizyty Joe Bidena w Polsce.

Punktem kulminacyjnym wizyty prezydenta USA w Warszawie stało się wystąpienie skierowane do Polaków ze skarpy królewskiej rezydencji. W pobliżu Arkad Kubickiego, na tle barw Polski i Ukrainy zgromadziło się kilkanaście tysięcy osób, w tym wielu uchodźców. Media relacjonowały to przesłanie do kilkudziesięciu krajów świata.

Prezydent Joe Biden wiele miejsca poświęcił swojej wizycie w Ukrainie, przypomniał, że rok temu w pobliżu Kijowa znajdowały się rosyjskie czołgi, które jednak zostały zniszczone. Dodał, że nie ziściły się plany Putina, bo NATO jest silne, nie rozpadło się, „nie uległo finlandyzacji”, ale Finlandia i Szwecja staną się członkami sojuszu.

Triumf demokracji

– Chociaż zostaliśmy poddani próbie, jesteśmy teraz mocni i zjednoczeni. Świat nie odwrócił wzroku od Ukrainy – mówił Biden. Jego zdaniem w istocie teraz trwa walka o fundamentalne wartości: suwerenność, wolność, demokrację. W rok po agresji Rosji na Ukrainę demokracja na świecie jest silna, wzmocniła się, nie osłabła.

Zapewnił, że atak na jedno państwo NATO spowoduje odpowiedź całego sojuszu. – Nigdy Rosja nie napadnie na Polskę – powiedział. Deklarował, że NATO i Europa nie ma zamiaru zająć Rosji, ale jego zdaniem Rosjanie – sprawcy zbrodni – powinni ponieść karę.

Wcześniej doszło do spotkań delegacji obydwu państw. Rozmowy dotyczyły m.in. bezpieczeństwa wojskowego, ale też energetycznego.

Prezydent Andrzej Duda podziękował szefowi amerykańskiej administracji za wizytę w Kijowie.

Czytaj więcej Polityka Tusk o przemówieniu Bidena: Jeśli ktoś oczekiwał konkretów, to niepotrzebnie Wiadomo było, że to przemówienie będzie hołdem dla Ukrainy i jej bohaterskich obrońców, że będzie podziękowaniem dla wszystkich Polaków za akty solidarności - tak przemówienie prezydenta Joe Bidena skomentował Donald Tusk w rozmowie z Onetem.

– To było niezwykle spektakularne, strategiczne i polityczne posunięcie. Niezwykle ważny sygnał przede wszystkim dla Ukrainy, wzmacniający morale obrońców Ukrainy i tych wszystkich, którzy decydują dziś o obronie Ukrainy, jak mój przyjaciel Wołodymyr Zełenski i jego współpracownicy – mówił Duda o podróży prezydenta USA do Kijowa. Podkreślił, że był to sygnał nie tylko „dla tych, którzy stoją po stronie wolnego świata, ale także tych, którzy łamią międzynarodowe zasady, którzy napadli na suwerenne, niepodległe państwo, którzy bombardują domy, którzy niszczą infrastrukturę służącą na co dzień ludziom do normalnego życia”.

– Nie ma zgody demokratycznej wspólnoty, którą reprezentują Stany Zjednoczone, na takie działanie Rosji. – To także dla nas niezwykle ważny znak bezpieczeństwa, sygnał odpowiedzialności, jaką Stany Zjednoczone przyjmują na siebie za bezpieczeństwo Europy i świata – podkreślił Andrzej Duda.

Polska bezpieczna

W trakcie spotkania delegacji obydwu krajów prezydent Biden podkreślił, że USA potrzebują Polski tak samo jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Zapewnił: „Nasze siły będą w Polsce”. Przypomnijmy, że teraz stacjonuje u nas około 10 tys. żołnierzy USA.

– Zobowiązania USA i naszych sojuszników do wspierania Ukrainy przetrwały. Powiedziałem prezydentowi Zełenskiemu, że nasze wsparcie pozostaje niezachwiane – mówił.

Rozmowy polityczne obydwu delegacji z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego dotyczyły pomocy humanitarnej dla Ukrainy, bezpieczeństwa wojskowego oraz energetycznego.

Prezydent Biden: USA potrzebują Polski tak samo, jak Polska potrzebuje Stanów Zjednoczonych

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, komentując wizytę Bidena, powiedział, że jest to hołd złożony Polsce. – Wizyta prezydenta Joe Bidena w Warszawie to z pewnością potwierdzenie gwarancji naszego bezpieczeństwa. To docenienie ogromnego wysiłku całego polskiego społeczeństwa, które zaangażowało się w pomoc przyjaciołom z Ukrainy. Ale to także przypomnienie o tym, jaką wartość ma demokracja.

Joe Biden przyleciał do Warszawy w nocy z poniedziałku na wtorek, po powrocie z Kijowa. Wraz z najbliższymi współpracownikami zamieszkał w hotelu Marriott. Poruszał się opancerzonym Cadillakiem One – nazywanym potocznie Bestią o numerze 002, w asyście około 20 pojazdów. Na trasie obstawionej przez policję ustawiły się tłumy warszawiaków. Były też transparenty z napisem w języku angielskim nawołującym go do przekazania samolotów F-16 na Ukrainę. Demonstrację zorganizowali ukraińscy aktywiści.

W środę Joe Biden weźmie udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego współgospodarzem będzie prezydent RP. Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy.