Prezydent USA Donald Trump udzielił wywiadu amerykańskiej stacji Fox News. Był pytany m.in. o rosyjskie drony, które wleciały nad Polskę oraz o swą deklarację złożoną w sprawie Ukrainy.

Część polskich mediów, w tym Polska Agencja Prasowa, zrelacjonowała wypowiedź Trumpa tak, jakby prezydent USA mówił o pomocy dla Polski, nie dla Ukrainy.

Jak słowa Donalda Trumpa o pomocy przedstawiła część polskich mediów?

„Trump: wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie” – taki wpis z planszą „PILNE” pojawił się na koncie PAP w serwisie X. Polska Agencja Prasowa opublikowała w swoim serwisie internetowym tekst pod tytułem „Trump: wspieramy Polskę wywiadowczo, ale kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie w Ukrainie”

„Podczas czwartkowego wywiadu z Fox News Trump powiedział, że USA oferują Polsce pomoc wywiadowczą, lecz nie zadeklarował wysłania dodatkowych sił powietrznych. Kiedy mówiłem, że pomogę Polsce, to chodziło mi o to, że po wojnie w Ukrainie – oznajmił” – brzmiał fragment publikacji.