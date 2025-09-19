MI6 rekrutuje szpiegów w darknecie. Mówi Rosjanom: „Przyjdźcie do nas i szpiegujcie z nami”

Moore, który wkrótce przekaże kierowanie Secret Intelligence Service pierwszej w historii kobiecie na tym stanowisku, podkreślił, że rosyjska ofensywa nie tylko odnosi jedynie „stopniowe sukcesy”, ale przede wszystkim generuje ogromne straty — ponad milion zabitych i rannych, z których znacząca część to słabo wyszkoleni żołnierze z najbiedniejszych regionów Rosji, określeni przez niego jako „wkład do maszynki do mięsa”.

„Putin odgryzł więcej, niż jest w stanie przełknąć”

Mimo wysiłków Putina i prowadzonych działań wojennych Ukraina wciąż opiera się rosyjskiej agresji, co według Moore’a obnaża słabość rosyjskiej armii i pokazuje, że Putin „okłamuje świat, swoich obywatel, a może nawet samego siebie”. - Ale nie powinniśmy mu wierzyć. Ani przypisywać mu siły, której nie ma – mówił szef MI6. - Putin odgryzł więcej, niż jest w stanie przełknąć - dodał.

Szef MI6 oskarżył również Chiny o wspieranie rosyjskich działań wojennych zarówno dyplomatycznie, jak i poprzez towary podwójnego zastosowania, takie jak „substancje chemiczne, które trafiają do ich pocisków, i komponenty elektroniczne, które trafiają do ich pocisków”.

- Opuszczenie Ukrainy za cenę rezygnacji z walki – ostrzegł Moore – wiązałoby się z jeszcze poważniejszymi kosztami dla bezpieczeństwa długoterminowego, zarówno regionu, jak i Zachodu.