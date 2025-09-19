Rzeczpospolita
MI6 rekrutuje szpiegów w darknecie. Mówi Rosjanom: „Przyjdźcie do nas i szpiegujcie z nami”

Richard Moore, odchodzący szef brytyjskiego wywiadu MI6, w swoim pożegnalnym przemówieniu wygłoszonym w Stambule krytycznie ocenił rosyjską inwazję na Ukrainę. Według niego prezydent Władimir Putin przekroczył swoje możliwości, eskalując konflikt, który nie przynosi mu zapowiadanych zwycięstw.

Publikacja: 19.09.2025 19:10

Odchodzący szef MI6 Richard Moore

Agnieszka Kazimierczuk

Moore, który wkrótce przekaże kierowanie Secret Intelligence Service pierwszej w historii kobiecie na tym stanowisku, podkreślił, że rosyjska ofensywa nie tylko odnosi jedynie „stopniowe sukcesy”, ale przede wszystkim generuje ogromne straty — ponad milion zabitych i rannych, z których znacząca część to słabo wyszkoleni żołnierze z najbiedniejszych regionów Rosji, określeni przez niego jako „wkład do maszynki do mięsa”.

„Putin odgryzł więcej, niż jest w stanie przełknąć”

Mimo wysiłków Putina i prowadzonych działań wojennych Ukraina wciąż opiera się rosyjskiej agresji, co według Moore’a obnaża słabość rosyjskiej armii i pokazuje, że Putin „okłamuje świat, swoich obywatel, a może nawet samego siebie”. -  Ale nie powinniśmy mu wierzyć. Ani przypisywać mu siły, której nie ma – mówił szef MI6. -  Putin odgryzł więcej, niż jest w stanie przełknąć - dodał. 

Szef MI6 oskarżył również Chiny o wspieranie rosyjskich działań wojennych zarówno dyplomatycznie, jak i poprzez towary podwójnego zastosowania, takie jak „substancje chemiczne, które trafiają do ich pocisków, i komponenty elektroniczne, które trafiają do ich pocisków”.

- Opuszczenie Ukrainy za cenę rezygnacji z walki – ostrzegł Moore – wiązałoby się z jeszcze poważniejszymi kosztami dla bezpieczeństwa długoterminowego, zarówno regionu, jak i Zachodu.

Rekrutacja szpiegów w darknecie

W kontekście trwającej wojny i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego MI6 uruchomiło nową, innowacyjną platformę rekrutacyjną w darknecie. Nowe narzędzie komunikacyjne o nazwie Silent Courier ma ułatwić pozyskiwanie agentów, zwłaszcza w Rosji, ale też w Chinach, Iranie, Korei Północnej i innych krajach uznawanych za wrogie wobec Wielkiej Brytanii, za to życzliwe putinowskiej Rosji. 

Richard Moore, były ambasador Wielkiej Brytanii w Ankarze, wybrał Stambuł jako miejsce rozpoczęcia rekrutacji szpiegów ze względu na dużą liczbę rosyjskich gości w Turcji, a także jej bliskość do Ukrainy.

Podczas pożegnalnego przemówienia mocno zachęcał potencjalnych szpiegów do kontaktu, mówiąc do Rosjan: „Przyjdźcie do nas  i szpiegujcie z nami”. Wywiad brytyjski chce dotrzeć do osób, które anonimowo poprzez darknet mogą nawiązać komunikację i przedstawić swoje informacje. Szef MI6 podkreślił, że „drzwi są zawsze otwarte” dla każdego, kto chce współpracować.

Źródło: rp.pl

