MI6 rekrutuje szpiegów w darknecie. Mówi Rosjanom: „Przyjdźcie do nas i szpiegujcie z nami”

Aktualizacja: 19.09.2025 20:23 Publikacja: 19.09.2025 19:10
Odchodzący szef MI6 Richard Moore
Foto: PAP/CTK, Michaela Rihova
Moore, który wkrótce przekaże kierowanie Secret Intelligence Service pierwszej w historii kobiecie na tym stanowisku, podkreślił, że rosyjska ofensywa nie tylko odnosi jedynie „stopniowe sukcesy”, ale przede wszystkim generuje ogromne straty — ponad milion zabitych i rannych, z których znacząca część to słabo wyszkoleni żołnierze z najbiedniejszych regionów Rosji, określeni przez niego jako „wkład do maszynki do mięsa”.
Mimo wysiłków Putina i prowadzonych działań wojennych Ukraina wciąż opiera się rosyjskiej agresji, co według Moore’a obnaża słabość rosyjskiej armii i pokazuje, że Putin „okłamuje świat, swoich obywatel, a może nawet samego siebie”. - Ale nie powinniśmy mu wierzyć. Ani przypisywać mu siły, której nie ma – mówił szef MI6. - Putin odgryzł więcej, niż jest w stanie przełknąć - dodał.
Czytaj więcej
Ukraina potrzebuje 120 mld dolarów na kolejny rok obrony przed Rosją. Połowę tej kwoty musi znale...
Szef MI6 oskarżył również Chiny o wspieranie rosyjskich działań wojennych zarówno dyplomatycznie, jak i poprzez towary podwójnego zastosowania, takie jak „substancje chemiczne, które trafiają do ich pocisków, i komponenty elektroniczne, które trafiają do ich pocisków”.
- Opuszczenie Ukrainy za cenę rezygnacji z walki – ostrzegł Moore – wiązałoby się z jeszcze poważniejszymi kosztami dla bezpieczeństwa długoterminowego, zarówno regionu, jak i Zachodu.
W kontekście trwającej wojny i zagrożeń dla bezpieczeństwa międzynarodowego MI6 uruchomiło nową, innowacyjną platformę rekrutacyjną w darknecie. Nowe narzędzie komunikacyjne o nazwie Silent Courier ma ułatwić pozyskiwanie agentów, zwłaszcza w Rosji, ale też w Chinach, Iranie, Korei Północnej i innych krajach uznawanych za wrogie wobec Wielkiej Brytanii, za to życzliwe putinowskiej Rosji.
Czytaj więcej
- Putin naprawdę mnie zawiódł - mówił prezydent USA Donald Trump podczas wspólnej konferencji pra...
Richard Moore, były ambasador Wielkiej Brytanii w Ankarze, wybrał Stambuł jako miejsce rozpoczęcia rekrutacji szpiegów ze względu na dużą liczbę rosyjskich gości w Turcji, a także jej bliskość do Ukrainy.
Podczas pożegnalnego przemówienia mocno zachęcał potencjalnych szpiegów do kontaktu, mówiąc do Rosjan: „Przyjdźcie do nas i szpiegujcie z nami”. Wywiad brytyjski chce dotrzeć do osób, które anonimowo poprzez darknet mogą nawiązać komunikację i przedstawić swoje informacje. Szef MI6 podkreślił, że „drzwi są zawsze otwarte” dla każdego, kto chce współpracować.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Moore, który wkrótce przekaże kierowanie Secret Intelligence Service pierwszej w historii kobiecie na tym stanowisku, podkreślił, że rosyjska ofensywa nie tylko odnosi jedynie „stopniowe sukcesy”, ale przede wszystkim generuje ogromne straty — ponad milion zabitych i rannych, z których znacząca część to słabo wyszkoleni żołnierze z najbiedniejszych regionów Rosji, określeni przez niego jako „wkład do maszynki do mięsa”.
W piątek trzy rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń powietrzną Estonii, członka NATO, przebywając w niej przez...
Jestem rozczarowany Władimirem Putinem - mówił w rozmowie z Fox News prezydent USA Donald Trump. Trump ponownie...
W momencie rosnącego międzynarodowego niepokoju o sytuację humanitarną w Strefie Gazy coraz większa liczba doros...
Izraelskie czołgi pojawiły się w dwóch dzielnicach miasta Gaza, które znajdują się w pobliżu centrum miasta - in...
Mamy zdecydowanie zbyt mało środków antydronowych. I to jest luka w naszych zdolnościach obronnych - mówi w rozm...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas