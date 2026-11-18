W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Iceye chce przejąć włoskiego producenta rakiet Avio

Polsko-fiński startup Iceye, którego współzałożycielem, prezesem i dyrektorem generalnym jest Rafał Modrzewski, poinformował we wtorek, że zamierza przejąć 100 proc. akcji włoskiej spółki Avio, producenta rakiet Vega oraz silników rakietowych dla sektora zbrojeniowego.

Oferta przejęcia opiewa na 2 mld euro. Iceye zapowiedział również, że po fuzji zainwestuje kolejny 1 mld euro w rozwój działalności we Włoszech, kontynuując plany rozwojowe Avio. Rafał Modrzewski wskazał, że połączenie obu firm ma umożliwić stworzenie europejskiego championa, który będzie operatorem satelitów zdolnym również do wynoszenia własnych produktów w kosmos.

Według Modrzewskiego taki model ma zwiększyć wiarygodność firmy w oczach rządów przy realizacji kontraktów. Przejęcie Avio otworzyłoby również Iceye drogę do sektora zbrojeniowego. Napędy włoskiej spółki są wykorzystywane w rakietach systemów przeciwlotniczych Aster oraz w pociskach ziemia-powietrze CAMM-ER.

W finansowanie polsko-fińskiego startupu zaangażował się m.in. państwowy fundusz Vinci z Grupy BGK oraz polskie fundusze wspierane przez PFR Ventures. Planowane przejęcie pokazuje skalę ambicji Iceye i kierunek rozwoju firmy łączący technologie satelitarne z sektorem obronnym.

Polacy nie chcą wyższych podatków na finansowanie wydatków socjalnych

Niemal 71 proc. respondentów nie popiera podnoszenia danin w celu sfinansowania dodatkowych świadczeń społecznych – wynika z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie „Rzeczpospolitej”. Przeciwko takiemu rozwiązaniu w największym stopniu opowiadają się zwolennicy opozycji.

Ekonomiści różnie interpretują wyniki badania. Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton, uważa, że około trzy czwarte społeczeństwa nie chce widzieć lub nie dostrzega zależności między rosnącymi wydatkami a rosnącymi dochodami państwa.

Inaczej wyniki interpretuje Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. Jego zdaniem badanie może wskazywać, że Polacy rozumieją mechanizmy budżetowe i dlatego sprzeciwiają się podnoszeniu podatków w celu finansowania dodatkowych świadczeń.

Spór dotyczy więc nie tylko wysokości podatków, ale również tego, jak Polacy postrzegają relację między wydatkami publicznymi, podatkami i świadczeniami społecznymi.

Eskalacja na Bliskim Wschodzie podbija ceny ropy i gazu

Napięcie na Bliskim Wschodzie ponownie rośnie. Co najmniej pięć jednostek handlowych przepływających przez Cieśninę Ormuz zostało uszkodzonych w wyniku ataków i działania rozmieszczonych przez Iran min morskich – podała we wtorek Al Jazeera.

W poniedziałek Iran zaatakował amerykańską bazę wojskową w Bahrajnie. We wtorek Stany Zjednoczone odpowiedziały uderzeniami w infrastrukturę energetyczną i wojskową na wyspie Keszm. Na informacje o eskalacji w Zatoce cena baryłki ropy Brent wzrosła o ponad 1 proc., a ceny gazu zwiększyły się o 2 proc.

Niepokój wywołują również kolejne ataki przeprowadzane przez jemeńskich Huti na infrastrukturę energetyczną w Arabii Saudyjskiej. Ich celem ma być ponowne zablokowanie eksportu ropy z basenu Morza Czerwonego.

Wzrost napięcia w regionie ma więc bezpośrednie znaczenie dla rynków surowców. Cieśnina Ormuz pozostaje szczególnie istotnym punktem dla transportu surowców energetycznych, dlatego informacje o działaniach zbrojnych szybko przekładają się na ceny ropy i gazu.

Bruksela przygotowuje kolejny pakiet sankcji na Rosję

Komisja Europejska rozpoczęła we wtorek konsultacje w sprawie nowego pakietu sankcji wobec Rosji. Według informacji Euronews Bruksela chce skoncentrować się przede wszystkim na rosyjskim sektorze bankowym oraz platformach kryptowalutowych, które pomagają Rosji omijać obowiązujące sankcje i finansować inwazję na Ukrainę.

Nowe obostrzenia mają być odpowiedzią Unii Europejskiej na – jak wynika z informacji ze źródeł w Brukseli – nierealistyczne i agresywne żądania Rosji wobec państw UE oraz Ukrainy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.