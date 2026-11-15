Operacja wojskowa w rejonie cieśniny Bab al-Mandab. Kadr pochodzi z nagrania udostępnionego 27 października 2026 r.
Cytowane przez agencję Reutera Południowe Siły Zbrojne Jemenu poinformowały w niedzielnym komunikacie, że ich oddziały opuściły lotnisko Dhubab oraz okolice cieśniny Bab al-Mandab. Żołnierze są przegrupowywani w kierunku Adenu.
Według komunikatu decyzja o wycofaniu wojsk ma umożliwić zabezpieczenie tymczasowej siedziby uznawanego międzynarodowo rządu Jemenu oraz wzmocnienie linii frontu w obliczu rosnącej presji ze strony Huti. Rebelianci kontrolują już większość północnej części kraju, w tym stolicę – Sanę.
Agencja Reutera zauważa, że przejęcie kontroli nad rejonem cieśniny Bab al-Mandab daje wspieranym przez Iran rebeliantom możliwość oddziaływania na jeden z najważniejszych szlaków żeglugowych świata. Łączy on Azję z Europą przez Kanał Sueski.
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Sytuację komplikuje fakt, że Iran jednocześnie zakłóca żeglugę w cieśninie Ormuz, położonej po drugiej stronie Półwyspu Arabskiego. Oznacza to ryzyko jednoczesnego ograniczenia ruchu na dwóch strategicznych szlakach morskich, co mogłoby utrudnić eksport ropy naftowej z państw Zatoki Perskiej.
Obecna eskalacja walk jest częścią szerszego konfliktu w regionie Morza Czerwonego. Październikowa kontrofensywa sił jemeńskich nie powstrzymała rebeliantów. Huti kontynuują również ataki na Arabię Saudyjską, sojusznika jemeńskiego rządu i jednego z największych eksporterów ropy naftowej na świecie.
Rebelianci Huti w Jemenie
Cieśnina Bab al-Mandab łączy Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim i jest jednym z kluczowych szlaków żeglugowych świata. Po tym, jak Iran zaczął blokować cieśninę Ormuz w odwecie za atak USA i Izraela, cieśnina ta zyskała na znaczeniu jako „rezerwowy” szlak eksportu ropy z Arabii Saudyjskiej.
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