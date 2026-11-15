Jestem dziś wdzięczny za doskonale nieużyteczne szkolne lekcje. Za te poświęcone zachwytowi nad budową liścia - pisze Aleksander Pawlicki
Couperin nie odkrył nam znaczenia tytułu swojej klawesynowej miniatury „Les Barricades Mysterieuses”. „Tytuły odpowiadają myślom, jakie miałem; niech mi będzie darowane zdawanie z nich sprawy…”
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