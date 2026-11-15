Rzeczpospolita

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Dobra szkoła wyposaża nas w takie cudowne bezsensowne rzeczy. To „tajemne barykady”

Słuchając porad o tym, jak reagować na dezinformację po krakowskim zamachu, pomyślałem o utworze Françoisa Couperina.

Publikacja: 15.11.2026 10:28

Jestem dziś wdzięczny za doskonale nieużyteczne szkolne lekcje. Za te poświęcone zachwytowi nad budo

Jestem dziś wdzięczny za doskonale nieużyteczne szkolne lekcje. Za te poświęcone zachwytowi nad budową liścia - pisze Aleksander Pawlicki

Foto: Adobe Stock

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Aleksander Pawlicki

Couperin nie odkrył nam znaczenia tytułu swojej klawesynowej miniatury „Les Barricades Mysterieuses”. „Tytuły odpowiadają myślom, jakie miałem; niech mi będzie darowane zdawanie z nich sprawy…”

„Odcięcie się od informacji” to powrót do świata

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