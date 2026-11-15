We wspomnieniach pod tytułem „Promise Me, America” (pol. „Obiecaj mi, Ameryko”) Joe Biden ujawnia, co myślał o prezydencie Ukrainy Wołodymyrze Zełenskim w pierwszych dniach wojny i później, a także jak układały się ich relacje, mające bezpośrednie przełożenie na stosunki na linii Waszyngton–Kijów.

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Joe Biden o Wołodymyrze Zełenskim: Prezydent Ukrainy był „kapryśny”

Jak pisze „New York Times”, publikacja zawiera szczere relacje Bidena z jego kontaktów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według nich Biden w pierwszych dniach wojny miał kwestionować możliwości Zełenskiego: wątpił, czy przywódca Ukrainy ma wystarczające doświadczenie i czy cechuje go wytrwałość, niezbędna do przetrwania pełnoskalowego konfliktu zbrojnego.

Ostatecznie jednak, jak relacjonuje „NYT”, Biden docenił przywództwo Zełenskiego. Niemniej, jak zaznaczył, ich relacje bywały momentami napięte. Zdaniem Bidena Zełenski był w tym czasie osobą „kapryśną i upartą” (ang. „moody and stubborn”), a także „mniej wdzięczną, niż można by się spodziewać” (ang. „not as grateful as I would have expected”). To ostatnie, jak opisuje „NYT”, ma związek z nieustannymi naciskami Zełenskiego na Waszyngton i żądaniami kolejnych transz wsparcia militarnego i finansowego.

Biden w swojej książce ujawnił także, że amerykańskie agencje wywiadowcze odnotowywały coraz bardziej niepokojące ruchy ze strony Rosji już w 2021 roku, jeszcze przed pełnoskalowym konfliktem, który wybuchł w lutym 2022 roku. Według „NYT”, Biden pisze w swojej książce, że początkowo trudno było mu przekonać sojuszników z Europy i NATO, a także władze samej Ukrainy, że Putin przygotowuje inwazję na cały kraj. Był prezydent USA ujawnił także, że rosyjskie władze planowały przeprowadzenie zamachu stanu w Kijowie oraz nakręcenie propagandowego filmu, niemal „hoolywoodzkiej produkcji”, mającej wykreować pretekst do zbrojnej inwazji.

Joe Biden. „Promise Me, America”, czyli wspomnienia prezydenta USA

Joe Biden był 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2021–2025, wystawionym w wyborach przez stronnictwo Demokratów. Wcześniej pełnił funkcje m.in. wiceprezydenta kraju i senatora. W marcu 2022 roku w obliczu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji nałożył na kraj Putina sankcje i udzielił Ukrainie pomocy o wartości ponad 1 mld dol.

Jego wspomnienia zatytułowane „Promise Me, America” (pol. „Obiecaj mi, Ameryko”) ukażą się 17 listopada 2026 roku nakładem wydawnictwa Little, Brown and Company. Redakcja „New York Times” otrzymała od wydawcy przedpremierowe fragmenty publikacji.