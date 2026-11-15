– Nie przekażemy już więcej broni ani amunicji z zasobów bułgarskiej armii – oświadczył w piątek premier Bułgarii Rumen Radew podczas unijnego szczytu w Dublinie.

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Szef bułgarskiego rządu zaznaczył, że krajowi producenci uzbrojenia odnotowali wysoki poziom eksportu w latach 2022–2023, jednak w kolejnych latach sprzedaż systematycznie malała. Radew tłumaczył ten trend zmianą charakteru wojny w Ukrainie. Na początku rosyjskiej inwazji duże zapotrzebowanie dotyczyło produkowanej w Bułgarii amunicji, obecnie natomiast rośnie popyt na drony.

Premier podkreślił również, że Bułgaria nie jest też w stanie udzielić pomocy finansowej, ponieważ jest objęta procedurą nadmiernego deficytu i boryka się z problemami dotyczącymi rezerw finansowych. Radew zaznaczył jednocześnie, że Sofia nie zamierza blokować innych państw Unii Europejskiej, które chcą wesprzeć finansowo Kijów.

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Bułgaria nie przekaże Ukrainie broni. Stawia na pomoc humanitarną

Radew zaznaczył, że Bułgaria jest gotowa rozmawiać o przekazaniu środków na pomoc humanitarną, dostawy energii elektrycznej i wsparcie medyczne, ale nie na zakup uzbrojenia. Jak przypomniała agencja Ukrinform, już 21 października bułgarski rząd poinformował, że nie będzie dłużej finansować dostaw broni dla Ukrainy za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF). Sofia zapowiedziała, że ograniczy swoje zaangażowanie do pomocy niewojskowej, przede wszystkim na rzecz regionów zamieszkanych przez ludność pochodzenia bułgarskiego.

Radew, którego partia wygrała ostatnie wybory parlamentarne, popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, ale nie zgadza się z podejściem opartym na zasadzie „pokoju poprzez siłę”.

Bułgaria poparła zainicjowaną przez Francję deklarację dotyczącą architektury bezpieczeństwa Europy, przyjętą podczas szczytu w Dublinie. Sofia zgłosiła jednak zastrzeżenia do jej preambuły, w szczególności do zapisów odnoszących się do Ukrainy. Jak wyjaśnił Radew, cytowany przez bułgarską agencję BTA, Bułgarii zależało na tym, aby dokument uwzględniał zmieniającą się dynamikę negocjacji pokojowych i nie ograniczał możliwości prowadzenia dialogu oraz poszukiwania potencjalnych rozwiązań.