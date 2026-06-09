– Daliśmy już jasno do zrozumienia, że wojna na Ukrainie nie zostanie rozwiązana na polu bitwy – powiedział Stojanow w Sofii. – To, czego jesteśmy świadkami, to wojna na wyniszczenie, a niezależnie od tego, ile uzbrojenia zostanie zgromadzone, jej jedynym rezultatem jest utrata ludzkiego życia – dodał.

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Stojanow: Ukraina nie potrzebuje więcej broni

Stwierdził również, że Ukraina potrzebuje więcej ludzi, a nie więcej broni. – Dysponuje już wystarczającymi zasobami uzbrojenia, dlatego nie przewidujemy dalszych dostaw broni dla ukraińskiej armii – dodał.

Premier Rumen Radew, którego rząd objął władzę po zdecydowanym zwycięstwie w kwietniu, od lat sprzeciwia się uzbrajaniu Ukrainy, opowiadając się zamiast tego za „rozwiązaniami dyplomatycznymi”.

Bułgaria wzywa do negocjacji Ukrainy z Rosją

Bułgaria, będąca członkiem NATO i Unii Europejskiej, udziela Ukrainie wsparcia wojskowego od rosyjskiej inwazji w 2022 r. W początkowej fazie wojny istotną rolę odgrywały dostawy, głównie uzbrojenia pochodzącego z czasów radzieckich. Z powodu napięć politycznych w kraju transporty te były w dużej mierze realizowane za pośrednictwem państw trzecich.

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Stojanow ocenił, że nadszedł czas, aby zasiąść do stołu negocjacyjnego i wypracować „sprawiedliwy pokój, który zostanie określony przez obie strony”.

– Oczywiście rola Unii Europejskiej jest niezwykle istotna – dodał, zaznaczając jednocześnie, że „trudno byłoby jej pełnić funkcję mediatora, ponieważ sama UE wspierała Ukrainę w jej działaniach wojennych”.