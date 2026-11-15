Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 14 na 15 listopada:

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Iran: Strażnicy Rewolucji informują o ataku na bazę USA w Bahrajnie

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował w niedzielę o ataku sześciu dronów na amerykański system radarowy w Bahrajnie. Według komunikatu cytowanego przez agencję FARS celem ataku był system obrony powietrznej w bazie śmigłowców Al-Riffa. Korpus oświadczył również, że cieśnina Ormuz pozostaje zamknięta, a amerykańskie próby eskortowania statków przez ten szlak zakończyły się – według Teheranu – niepowodzeniem.

Kilka godzin wcześniej bahrajńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych opublikowało na platformie X dwa ostrzeżenia o zagrożeniu. Wezwało mieszkańców do zachowania spokoju i udania się do najbliższego bezpiecznego miejsca.

Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) nie skomentowało dotąd tych doniesień.

Kolizja dwóch Boeingów na lotnisku w Miami

W sobotę wieczorem na międzynarodowym lotnisku w Miami doszło do kolizji dwóch samolotów – towarowego Boeinga 767 UPS i pasażerskiego Boeinga 737 linii Copa Airlines. Do zdarzenia doszło około godz. 21.15 czasu lokalnego na drodze kołowania.

Jak poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa USA (FAA), końcówka skrzydła Boeinga 737, który jechał w kierunku stanowiska postojowego, uderzyła w dziób samolotu UPS przygotowującego się do odlotu do Bogoty w Kolumbii. Kontrolerzy ruchu lotniczego polecili wcześniej załodze UPS ustąpić pierwszeństwa maszynie Copa Airlines.

Dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Zostały opatrzone na miejscu przez służby ratunkowe, ale nie wymagały hospitalizacji.

Okoliczności kolizji bada Federalna Administracja Lotnictwa USA.

Ukraińskie media: Atak dronów na kompleks petrochemiczny w Tatarstanie

Portal „Kyiv Independent” informuje o dużym pożarze, który wybuchł w nocy z 14 na 15 listopada w rosyjskim mieście Niżniekamsk w Tatarstanie. Według relacji lokalnych mieszkańców i ukraińskich kanałów informacyjnych pożar mógł być następstwem ataku dronów na strefę przemysłową miasta.

Kanał Exilenova+ na Telegramie poinformował o ataku na jeden z zakładów przemysłowych. Jego prawdopodobnym celem był kompleks petrochemiczny Niżniekamsknieftiechim, należący do rosyjskiego koncernu SIBUR. To jeden z największych tego rodzaju zakładów w Rosji. Fabryka produkuje m.in. kauczuk syntetyczny, tworzywa sztuczne i etylen. Kompleks znajduje się około 1200 km od Ukrainy.

„Kyiv Independent” zaznacza jednak, że nie był w stanie niezależnie potwierdzić, czy zakład faktycznie został trafiony.

Demokratka Mary Peltola na prowadzeniu w wyborach do Senatu na Alasce

Demokratka Mary Peltola powiększa przewagę nad republikańskim senatorem Danem Sullivanem w wyborach do Senatu na Alasce. NBC News szacuje, że prawdopodobieństwo zwycięstwa Peltoli wynosi co najmniej 95 proc.

Alaska pozostaje jedynym stanem, w którym nie ogłoszono jeszcze prognozowanego wyniku wyborów do Senatu w 2026 roku. Jeśli Peltola zwycięży, Demokraci będą mieli w przyszłym roku 56 ze 100 mandatów w izbie wyższej Kongresu.

Tydzień po zamknięciu lokali wyborczych liczenie głosów nadal trwa. Na Alasce wielu wyborców głosuje korespondencyjnie. Karty opatrzone stemplem pocztowym z dnia wyborów lub wcześniejszym są uwzględniane, jeśli dotrą do 13 listopada.