7 listopada 24-letni Michał Oksiński, mieszkaniec Ostrowca Świętokrzyskiego, wjechał samochodem na krakowski Rynek Główny i zaczął strzelać z karabinu samopowtarzalnego AR-15 do przypadkowych ludzi. Od kul Michała O. zginęło sześć osób, a 15 zostało rannych. Sprawca został zneutralizowany przez dwóch policjantów – Jakuba Kulika i Artura Morańskiego, którzy w wymianie ognia również zostali ciężko ranni. W wyniku doznanych obrażeń Oksiński zmarł w szpitalu nad ranem 9 listopada.

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Tomasz Sakiewicz w relacji z Krakowa mówił, że „na miejscu nie ma policji” mając za plecami policjanta

W momencie zamachu na Rynku Głównym w Krakowie znajdował się redaktor naczelny TV Republika Tomasz Sakiewicz, który niemal natychmiast zaczął relacjonować na antenie kierowanej przez siebie telewizji to, co dzieje się w stolicy Małopolski.

Relacja Sakiewicza wzbudziła liczne kontrowersje. Redaktor naczelny TV Republika mówił m.in., że „na miejscu nie ma policji, gdyż prawdopodobnie wszystkie jej rezerwy zostały wywiezione do Warszawy”, co było sugestią, iż w Krakowie zabrakło funkcjonariuszy policji ze względu na skierowanie przez rządzących policjantów do ochrony siedziby Trybunału Konstytucyjnego, na terenie którego policja pojawiła się 30 października po zawiadomieniu Anny Korwin-Piotrowskiej o tym, że życie i zdrowie pracowników TK może być zagrożone (tego samego dnia doszło do zarządzenia przez Korwin-Piotrowską przerwy w wykonywaniu obowiązków sędziów przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego). Sakiewicz, mówiąc, że„na miejscu nie ma policji” miał jednak za plecami policjanta ubranego w cywilne ubranie, który jednak miał na ramieniu widoczny emblemat policji. Słowa o braku policji wzbudziły oburzenie również dlatego, że w rzeczywistości policjanci wdali się w wymianę ognia z Oksińskim już trzy minuty po otrzymaniu zawiadomienia o strzałach na Rynku Głównym.

Ponadto w czasie relacji redaktor naczelny TV Republika stwierdził: „wiadomo, że brali udział w tym jacyś cudzoziemcy”, podczas gdy w rzeczywistości sprawcą był obywatel Polski, który – według dotychczasowych ustaleń – działał sam.

12 listopada Prokuratura Okręgowa w Krakowie poinformowała, że wszczęła śledztwo z artykułu 212 paragrafu 2 (zniesławienie za pomocą środków masowego komunikowania) i z artykułu 257 paragrafu 1 (mówi o publicznym znieważeniu grupy ludności albo osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości) Kodeksu karnego. Pierwszy z wymienionych artykułów przewiduje maksymalną karę więzienia do roku, drugi – do trzech lat.

W związku ze sposobem relacjonowania wydarzeń w Krakowie przez TV Republika reklamy emitowane w tej stacji wycofało RTV Euro AGD, emisję spotów w TV Republika wstrzymała też firma Mastercard, a także Chery, chiński państwowy koncern motoryzacyjny.

Po wypowiedziach Sakiewicza w czasie relacjonowania wydarzeń z Krakowa działania wyjaśniające wobec Republiki wszczęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Skargi na stację złożyli m.in. policyjni związkowcy.

Sondaż: TV Republika za relację z Krakowa najbardziej krytykują najstarsi i osoby z wyższym wykształceniem

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, jak oceniają sposób, w jaki TV Republika i Tomasz Sakiewicz relacjonowali zamach, do jakiego doszło w Krakowie.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Pozytywnie” oceniło sposób relacjonowania 14,5 proc. badanych.

Negatywną ocenę relacji wyraziło 53,7 proc. respondentów.

Zdania w tej sprawie nie ma 10,5 proc. ankietowanych.

21,4 proc. respondentów przyznaje, że nie wie, jak wyglądała ta relacja.

– Negatywne oceny częściej wyrażają osoby w wieku 50 lat i więcej (59 proc.). Krytyczne opinie częściej pojawiają się również wśród osób z wyższym wykształceniem (58 proc.), respondentów o dochodach 5001–7000 zł netto (62 proc.) oraz mieszkańców miast liczących 200–499 tys. mieszkańców (66 proc.) – komentuje Piotr Zimolzak, wiceprezes agencji badawczej SW Research.

14 listopada opublikowaliśmy wynik sondażu, w którym zapytaliśmy, jak Polacy oceniają słowa szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, który w dniu zamachu w Krakowie, wskazał, że sprawca mógł fascynować się „ideologiami prawicowymi” (co nie znalazło potem potwierdzenia). Tę wypowiedź negatywnie oceniło 53,9 proc. badanych.