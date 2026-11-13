Chery to należący do państwa chińskiego koncern motoryzacyjny. Należą do niego znane także w Polsce marki aut, m.in. Omoda, Jaecoo, Exeed, Jetour, iCar, Luxeed, Exlantix oraz spółka joint-venture Chery Jaguar Land Rover.

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„Podjęliśmy decyzję o wyłączeniu TV Republika z bieżących i przyszłych planów reklamowych Chery” – przekazał koncern w komunikacie prasowym, do którego dotarł portal Money. – "Chery zachowuje neutralność polityczną. Przy wyborze miejsc emisji kierujemy się zasadami bezpieczeństwa marki i wartościami, które stoją za naszym pozycjonowaniem" For Family". Zależy nam, by nasze reklamy pojawiały się w otoczeniu, które szanuje odbiorców. Przekaz, który pogłębia podziały lub wprowadza odbiorców w błąd, jest sprzeczny z tymi wartościami" dodał dział PR firmy Chery.

Reklamy w TV Republika wycofały też dwie inne firmy

W czwartek z reklam w TV Republika zrezygnował Mastercard, globalna firma technologiczna i organizacja płatnicza, która tworzy infrastrukturę umożliwiającą realizację transakcji bezgotówkowych na całym świecie. Kilka dni wcześniej współpracę reklamową z telewizją Sakiewicza zerwała polska sieć sklepów RTV Euro AGD. Po tej decyzji Tomasz Sakiewicz wezwał do bojkotu sieci, która ma w Polsce ponad 340 sklepów i blisko 11 mld zł rocznych przychodów.

W stacji reklamuje się jeszcze kilka firm, m.in. InPost, Carlsberg Polska, Castorama, Provident Polska. Carlsberg, który emituje spoty piwa Harnaś, przekazał, że obecne reklamy wynikają z długoterminowych zobowiązań, ale w przyszłości firma będzie „uwzględniać rzetelność dziennikarską i odpowiedzialność redakcji odpowiedzialnych za platformy mediowe”.

Tomasz Sakiewicz nie przysłużył się swojej stacji

W sobotę po godz. 15 doszło do ataku w Krakowie. Sprawca, jadąc autem, strzelał do przypadkowych ludzi. Napastnik został unieszkodliwiony przez funkcjonariuszy. W ataku zginęło sześć osób, wiele zostało też rannych, w tym dwóch policjantów. 25-letni napastnik zmarł w poniedziałek rano w szpitalu.

Wiele kontrowersji wywołała wypowiedź Tomasza Sakiewicza, który był na miejscu. Redaktor naczelny Republiki w relacji dla telewizji atakował policję. – Uciekli albo zostali wywiezieni – grzmiał.

– Widzę rannych, zabitych, zwłoki na rynku, lądujące helikoptery, karetki. I cały czas nie widzę policji ani jednego policjanta. To jest coś nieprawdopodobnego, tylko straż miejska. Gdzie się podziała policja? – mówił Sakiewicz. W momencie, gdy naczelny Republiki wymawiał te słowa, tuż za nim stał funkcjonariusz.

Sakiewicz przekonywał widzów, że policji brakuje, gdyż „prawdopodobnie wszystkie rezerwy policji zostały wywiezione do Warszawy”, gdzie trwa protest przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Redaktor naczelny Republiki twierdził także, że „wiadomo”, że w zamach zaangażowani są cudzoziemcy. Ostatecznie okazało się, że za atakiem stał 24-latek z Ostrowca Świętokrzyskiego.

W związku z wypowiedzią Sakiewicza działania wyjaśniające wobec Republiki wszczęła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Skargi na stację złożyli m.in. policyjni związkowcy.