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Tomasz Sakiewicz
Jakiś czas temu na portalu lokalnym w południowej Polsce pod tekstem o władzy ukazał się ostry komentarz internauty. Władza poczuła się urażona, powiadomiła odpowiednie organy, te wszczęły postępowanie i zażądały od wydawcy portalu danych komentującego. Pech chciał, że ów komentujący był jednocześnie informatorem tej redakcji, w komentarzu rzeczywiście napisał dwa słowa za dużo, w dodatku łatwo było jego komentarz powiązać z treścią materiału.
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