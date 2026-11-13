Jakiś czas temu na portalu lokalnym w południowej Polsce pod tekstem o władzy ukazał się ostry komentarz internauty. Władza poczuła się urażona, powiadomiła odpowiednie organy, te wszczęły postępowanie i zażądały od wydawcy portalu danych komentującego. Pech chciał, że ów komentujący był jednocześnie informatorem tej redakcji, w komentarzu rzeczywiście napisał dwa słowa za dużo, w dodatku łatwo było jego komentarz powiązać z treścią materiału.