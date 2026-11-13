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Andrzej Andrysiak: Czasami trzeba bronić i Telewizji Republika. Jednomyślność jest niebezpieczna

TV Republika ma swój elektorat. To chyba właściwsze słowo niż „widzów”. I nawet jeśli stacja Tomasza Sakiewicza zniknie, ludzie zostaną.

Publikacja: 13.11.2026 14:48

Tomasz Sakiewicz

Tomasz Sakiewicz

Foto: PAP

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Andrzej Andrysiak

Jakiś czas temu na portalu lokalnym w południowej Polsce pod tekstem o władzy ukazał się ostry komentarz internauty. Władza poczuła się urażona, powiadomiła odpowiednie organy, te wszczęły postępowanie i zażądały od wydawcy portalu danych komentującego. Pech chciał, że ów komentujący był jednocześnie informatorem tej redakcji, w komentarzu rzeczywiście napisał dwa słowa za dużo, w dodatku łatwo było jego komentarz powiązać z treścią materiału.

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