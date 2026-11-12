Portal pisze, że Jarosław Kaczyński wprowadza ograniczenia dotyczące interwencji poselskich, a aktywność parlamentarzystów ma być uwzględniana przy układaniu list wyborczych. Partia planuje też wrócić do tematów gospodarki i ochrony zdrowia.

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Według informacji Wirtualnej Polski kierownictwo PiS jest niezadowolone z zachowania części posłów, których aktywność w ostatnich tygodniach zdominowała medialny przekaz dotyczący partii. W centrali ugrupowania pojawiają się obawy, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego i działania niektórych parlamentarzystów zaczęły przynosić polityczne straty PiS, zamiast osłabiać rząd.

Rozmówcy portalu z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego przyznają, że kierownictwo partii nie chce, by doniesienia o kontrowersyjnych zachowaniach posłów przesłaniały kampanię programową. Jeden ze współpracowników prezesa PiS powiedział WP, że władze ugrupowania wyciągają wnioski z działań parlamentarzystów, które określił jako ośmieszające.

Wśród polityków, których aktywność ma budzić zastrzeżenia, wymieniane są osoby związane z dawną Solidarną i Suwerenną Polską, w tym Dariusz Matecki. Wątpliwości kierownictwa mają dotyczyć zarówno zachowań niektórych polityków przed Trybunałem Konstytucyjnym, jak i ich sposobu funkcjonowania w mediach.

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Interwencje poselskie pod kontrolą

Jak ustaliła Wirtualna Polska, kierownictwo PiS miało wprowadzić zakaz podejmowania interwencji poselskich bez wcześniejszej wiedzy szefostwa klubu parlamentarnego. Rozmówcy portalu przekazują, że dalsze łamanie tej zasady ma wiązać się z konsekwencjami.

Według ustaleń WP w partii funkcjonują również tzw. karty posłów. Centrala ma gromadzić informacje o aktywności parlamentarzystów, ich inicjatywach i podejmowanych działaniach. Zebrane dane mają być brane pod uwagę podczas układania list kandydatów w kolejnych wyborach parlamentarnych.

Portal przypomina, że na jednym z ostatnich posiedzeń klubu parlamentarnego PiS posłowie zostali zobowiązani do przestrzegania dyscypliny. Nie wszyscy mają się jednak stosować do tych zaleceń. Według rozmówców WP Jarosław Kaczyński ma być niezadowolony z sytuacji, choć nie wiadomo, czy zapowiadane ograniczenia będą konsekwentnie egzekwowane.

PiS wraca do gospodarki i ochrony zdrowia

Drugim elementem planowanych zmian ma być ponowne skierowanie uwagi na kampanię programową. Jak informuje Wirtualna Polska, PiS chce skoncentrować przekaz na kosztach życia, ochronie zdrowia, gospodarce i rozwoju. Tematy te mają być ważne również dla Przemysława Czarnka, wskazywanego przez partię jako kandydat na premiera.

W piątek 13 listopada o godz. 13 w Sejmie ma się odbyć szczyt medyczny poświęcony sytuacji szpitali powiatowych. Organizują go szef klubu PiS Mariusz Błaszczak, wiceprezes partii Przemysław Czarnek i była minister zdrowia Katarzyna Sójka. Według rozmówców WP w spotkaniu ma uczestniczyć około stu przedstawicieli szpitali powiatowych i samorządów lekarskich.

Jeden z polityków PiS, cytowany przez portal, przedstawia wydarzenie jako odpowiedź na działania minister zdrowia, która miała zignorować wcześniejsze spotkanie przedstawicieli szpitali powiatowych. Partia chce przedstawić własne propozycje dotyczące poprawy sytuacji w ochronie zdrowia.

Kolejnym wydarzeniem będzie sobotnia konferencja programowa w Katowicach, poświęcona gospodarce i polityce społecznej. Według ustaleń Wirtualnej Polski mają w niej uczestniczyć Jarosław Kaczyński, Beata Szydło, Przemysław Czarnek, Mariusz Andrzejewski odpowiedzialny za program gospodarczy i propozycje podatkowe oraz Marcin Ociepa, lider stowarzyszenia OdNowa.

Rozmówca WP zapowiada, że PiS chce przypomnieć okres swoich rządów i przedstawić propozycje dotyczące polityki prorozwojowej oraz społecznej. Konferencja i szczyt medyczny mają być sygnałem, że ugrupowanie zamierza ponownie skupić się na sprawach programowych, a nie wyłącznie na sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego.